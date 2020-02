Sanremo, Levante "risponde" a Diodato: "Distinguere l’amore dal rumore"

Sanremo si è concluso da ormai 5 giorni ma la sua eco ancora non si è spenta e continua a far parlare e discutere. Erano anni che il Festival non regalava così tanti argomenti e che, soprattutto, non esauriva la sua forza già la domenica successiva alla finale. Se la lite tra Bugo e Morgan ha quasi del tutto catalizzato l'attenzione, c'è un altro argomento che solletica la curiosità ed è la love story ormai finita tra Levante e Diodato.

Il cantautore tarantino ha trionfato al festival di Sanremo con Fai rumore, un brano struggente perfetto per la kermesse canora italiana per eccellenza. È la storia di un amore finito il cui silenzio, la cui assenza, fa un rumore assordante nel cuore di un uomo che si strugge per la relazione ormai giunta alla fine. Un bellissimo testo, interpretato con potenza da Diodato, che ha scatenato in molti la curiosità sul destinatario, o sulla destinataria, di tali parole. Una domanda rimasta sospesa per giorni, inizialmente bisbigliata nei corridoi sanremesi e sui social, che è detonata nella sera della finalissima. È stato il cantante Coez a far esplodere la bomba nel backstage del teatro Ariston, grazie a una storia pubblicata su Instagram, nella quale in cantautore chiede a Levante se è a conoscenza del fatto che Fai rumore sia stata scritta pensando a lei.

Coez è amico sia di Diodato che di Levante, che per diverso tempo hanno avuto una relazione mai resa pubblica. Di loro si è venuti a sapere solo quando era ormai giunta al capolinea qualche mese fa. Se davvero Fai rumore fosse dedicata a Levante, il cantautore tarantino dimostrerebbe di non aver del tutto superato la rottura, il che ha scatenato la fantasia dei suoi seguaci su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, questa sembra un'ipotesi attualmente non possibile. Sebbene alla domanda di Coez, Levante non abbia risposto e se ne sia andata voltando le spalle con imbarazzo, Diodato nei giorni immediatamente successivi al Festival ha dato diverse versioni, confermando e smentendo la teoria che la canzone di Sanremo sia effettivamente dedicata alla sua ex Levante.