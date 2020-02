Sanremo, parla Albano: "Il bacio con Romina? Non c'entrava niente"

La partecipazione di Albano e Romina Power al festival di Sanremo è stata una delle più attese. Il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina Power incarnano alla perfezione lo spirito sanremese e l'amore dei loro fan non sembra risentire degli anni che passano. Il duetto dei loro successi più belli e l'inedito scritto da Cristiano Malgioglio hanno scaldato il teatro dell'Ariston e il pubblico a casa, ma Albano al termine della kermesse ha voluto mettere in chiaro alcuni passaggi della sua esibizione in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

In tanti si sono chiesti perché il cantante di Cellino San Marco non abbia baciato la sua ex moglie sul palco dell'Ariston e a questa domanda, Albano ha dato una risposta molto chiara: " Lo spazio sul palco non è casa tua, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace. " Ha, quindi, chiuso definitivamente le polemiche nate attorno a quello che sembrava un bacio mancato, spazzando via qualsiasi ipotesi sorta dalla delusione dei fan che si aspettavano un gesto d'amore tra i due.

Albano e Romina Power hanno vissuto l'esperienza di Sanremo quasi come ai vecchi tempi, condividendo tantissimi momenti insieme. " Nei giorni di Sanremo abbiamo condiviso tanti momenti sul palco e fuori. Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo ", ha dichiarato l'uomo, dimostrando ancora grande affetto per l'ex moglie ritrovata. Inevitabilmente, il pubblico in sala ha accolto la coppia con una calorosa standing ovation, tutto il teatro si è alzato per rendere omaggio a due delle voci più famose e popolari della musica italiana e questo ha riempito di gioia Albano: " Non capita tutti i giorni di vedere tutto l’Ariston in piedi per te. È stata una grande emozione per tutti e due. "