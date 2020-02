Junior Cally, la Rai risponde alla vigilanza: "Ma questa non è opinione di Foa"

La seconda serata del festival di Sanremo targato Amadeus vedrà in gara gli altri 12 artisti dei complessivi 24 che si contendono il titolo di vincitore della 70esima edizione. Tra loro c'è anche Junior Cally, il trapper delle polemiche che ha indispettito più di qualcuno nei giorni che hanno preceduto il Festival.

Ci sono state petizioni, raccolte firme e appelli per chiederne l'esclusione. Molti esponenti politici si sono spesi per protestare contro la sua presenza sul palco per eccellenza della musica nazional popolare italiana. Anche Matteo Salvini ha chiesto che Junior Cally ma sono stati tantissimi i rappresentati politici bipartisan a seguire la scia del leader della Lega. A poche ore dall'esibizione di Junior Cally è arrivato il comunicato ufficiale dell'azienda, in risposta al quesito posto in vigilanza Rai. " Giova ricordare come sia complesso analizzare e giudicare l'attività artistica di un cantante secondo criteri che, se adottati, potrebbero portare all'esclusione di una parte della produzione artistica degli ultimi decenni ", dice l'azienda respingendo, di fatto, qualunque addebito contro Junior Cally e la sua produzione musicale. Il testo inviato in vigilanza è stato redatto sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministratore Delegato ma " non rappresenta l'opinione del presidente Foa né la posizione dell'intero Consiglio di Amministrazione. "

Nella nota, inoltre, si precisa come oneri e onori della scelta dei cantanti da portare in gara ricadano tutti sul direttore artistico del Festival, il quale ha il pieno controllo della linea editoriale. " Nello specifico, oggetto di contestazione a Junior Cally non è il brano musicale presentato al Festival della Canzone ("No Grazie") bensì un brano uscito nel 2018 dal titolo 'Si chiama Gioia'", prosegue il comunicato della Rai. Qui si specifica che il regolamento aziendale vieta agli artisti di rendere dichiarazioni contrarie all'etica della Rai solo durante la manifestazione. Anche appellandosi a questo, Junior Cally secondo l'azienda è inattacabile: " Anche questa regola non è invocabile nel caso di specie in quanto, in primo luogo, la porzione del brano incriminato non è stata ribadita dall'artista nei tempi recenti ma, al contrario, quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni che ne hanno circoscritto la portata. "