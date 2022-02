"Spettatori senza mascherina": bufera a Sanremo

Sono bastati pochi minuti di diretta per scatenare le prime polemiche sul festival di Sanremo. La presenza di alcune persone nel pubblico prive di mascherina sul volto ha attirato subito l'attenzione e non sono mancate le critiche.

Nella passata edizione, la prima senza il pubblico al Teatro Ariston per colpa della pandemia, a catalizzare l'attenzione nella serata inaugurale del Festival erano stati i palloncini sapientemente posizionati in platea e in galleria per "scaldare" il teatro. Quest'anno il pubblico è tornato protagonista dal vivo e con capienza al 100%, ma all'occhio attento del pubblico non è sfuggita la mancata osservanza di una delle principali restrizioni imposte per ridurre i contagi: la mascherina.

Sia in platea sia in galleria al Teatro Ariston si sono visti alcuni spettatori senza dispositivo di sicurezza sul volto. Una disattenzione o una scelta, che non è passata inosservata e che ha riportato l'attenzione sulle vigenti norme di sicurezza in tema di contagi. Subito dopo l'ingresso sul palco di Amadeus, visibilmente emozionato, le telecamere della Rai hanno indugiato sul pubblico in sala, pizzicando diverse persone senza mascherina o con il dispositivo calato sotto al mento. E i commenti sui social sui "no mask" si sono moltiplicati.

All'interno dell'Ariston si entra solo con il super green pass e con la mascherina, ma qualcuno sembra avere provato a fare il furbo. E se negli anni non sono mancati gli incursori a sorpresa sul palco, quest'anno c'è chi vuole fare entrare "a sorpresa" Omicron. Amadeus ha chiarito che non esiste un piano B per la conduzione, nel caso in cui lui risulti positivo al virus, ma forzare la mano alla sorte non è una grande idea di questi tempi.