Sanremo, sul palco il coraggio e la forza di Paolo Palumbo, cantante malato di SLA

Quello del festival di Sanremo è un palco importante, con una grande risonanza sull'opinione pubblica. È un evento nazional popolare che raccoglie davanti alla tv un pubblico trasversale. È il programma più inclusivo della tradizione italiana e anche per questo permette di trasmettere messaggi importanti, forti e di grande importanza sociale. Nella seconda puntata del Festival c'è stato spazio sul palco dell'Ariston per Paolo Palumbo, 22enne di Oristano al quale 4 anni fa è stata diagnosticata la SLA.

Il giovane si è presentato alle selezioni per Sanremo Giovani ma la sua proposta non è stata approvata dal direttore artistico, che ha però deciso di volerlo ugualmente sul palco dell'Ariston per omaggiarne la forza e il coraggio. Su quel palco, quindi, Paolo Palumbo è comunque salito in qualità di ospite d'onore della seconda serata per eseguire il brano che gli aveva comunque permesso di entrare nella rosa dei 65 prefinalisti. La malattia di Paolo è già in fase avanzata, pertanto il ragazzo comunica con un sintetizzatore vocale guidato dal movimento dei suoi occhi. Ad accompagnarlo in questa avventura ha voluto un rapper, suo conterraneo, e il cantautore Andrea Curti che ha diretto l'orchestra. Immancabile, al suo fianco, il fratello, che da quando a Paolo è stata diagnosticata la malattia ha deciso di lasciare tutto per seguirlo e aiutarlo nella sua nuova vita e convivenza con questa gravissima patologia degenerativa.