Sarà "TikTok" il partner di Eurovision

TikTok sarà l'Official Entertainment Partner della 66.ma edizione di Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio. Lo ha annunciato l'ente organizzatore, European Broadcasting Union: per la prima volta la community globale di TikTok, che ha superato di oltre un miliardo di persone, sarà il cuore pulsante dell'evento. In qualità di Entertainment Partner, TikTok celebrerà la musica, gli artisti, i Paesi, la storia e all'evento stesso, portando la magia di Eurovision al suo pubblico appassionato di musica in tutto il mondo. Grazie a una programmazione dedicata, le playlist musicali e contenuti di backstage, la community di TikTok potrà vivere da vicino tutto ciò che rende Eurovision l'evento musicale più guardato, amato e celebrato del mondo.

La passione di TikTok per Eurovision continua a crescere: a oggi sono già più di 3,8 miliardi le visualizzazioni di video con l'hashtag #Eurovision, mentre lo scorso anno l'hashtag #Eurovision2021 ha superato i 1,4 miliardi di visualizzazioni. La community TikTok si è rivolta alla piattaforma per condividere e celebrare l'entusiasmo per le performance, apprezzare la musica, e sostenere i concorrenti del proprio Paese; la passione e la creatività caratteristici della community di TikTok si riflettono in ognuno dei milioni di video creati.

Quest'anno, grazie alla partnership, i fan saranno ancora più vicini agli artisti: dalle prove fino al Grand Final, per vivere Eurovision in modo ancora più profondo e coinvolgente. Entrambe le semifinali e la serata finale stessa saranno trasmesse Live tramite l'account Eurovison, in un format unico creato appositamente per TikTok. La community avrà accesso a contenuti dal backstage disponibili esclusivamente su TikTok. RS