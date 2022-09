Sara Manfuso, il marito deputato Pd è fuori dal Parlamento. Bruganelli ironica: "Fuori anche lei?"

Nell'ultima diretta del Grande fratello vip c'è stato spazio anche per il commento dei concorrenti ai risultati del voto. Alfonso Signorini ha chiesto un parere ai vipponi sull'esito delle votazioni, che hanno visto trionfare Giorgia Meloni e il centrodestra. Per molti l'esito è stato scontato e Sara Manfuso ha voluto porre l'attenzione sulla leader di FdI: " A prescindere da come la pensiamo è un risultato straordinario perché c'è una donna che quasi sicuramente sarà premier, e sarà la prima in Italia, quindi è una cosa incredibile ". Se da una parte l'opinionista ha gioito per il risultato storico, dall'altra si dice abbia rosicato per la sconfitta del marito, Andrea Romano, che non è stato rieletto in Parlamento.

Sara Manfuso chi è

Tra tutti i volti noti all'interno della casa del Grande fratello vip il nome di Sara Manfuso è sicuramente il meno conosciuto. Trentotto anni, originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, Sara è una stata opinionista in diversi salotti televisivi. Sebbene il pubblico non la conosca ancora bene, la gieffina si è già fatta notare per una dinamica creatasi all'interno della Casa tra Elenoire e Luca. E proprio per questo è finita anche al centro delle critiche.

Il marito della Manfuso e il ruolo in politica

Sara è conosciuta soprattutto per essere la compagna di Andrea Romano, deputato toscano nelle fila del Pd, nonché parlamentare nell'ultima legislatura. Alle ultime elezioni, però, Romano ha ottenuto una sonora batosta insieme al Partito Democratico e non è riuscito a mantenere il suo posto alla Camera. Il politico e direttore di "Democratica" il giornale online del Pd non è andato oltre il 33,81% e è stato scavalcato a Chiara Tenerini.

I tweet provocatori della Bruganelli

La sconfitta alle urne del marito di Sara Manfuso è stata oggetto di ironia sui social network. E Sonia Bruganelli non ha resistito a dire la sua in merito, commentando il cinguettio del giornalista Giuseppe Candela che si domandava se la notizia sarebbe stata data alla gieffina. " Le sarà comunicato?", ha domandato su Twitter Candela, scatenando la replica provocatoria di Sonia Bruganelli: "Speriamo non la facciano uscire anche a lei". Tra i due si è innescato un ironico botta e risposta sul destino della Manfuso all'interno del reality alla luce dei risultati elettorali e Candela ha scherzato: "Oppure fanno entrare lui" . Una previsione che potrebbe non essere tanto lontana dalla realtà e avallata, almeno sulla carta, anche dalla Bruganelli, la quale ha replicato divertita: " Lo stavo per scrivere ".