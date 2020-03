Scambio di "like" tra Veronica Burchielli e Andrea Iannone: il web mormora

Il popolo della rete non perde di vista nessuno dei personaggi resi noti da Uomini e Donne e, nelle ultime ore, qualcuno ha notato una strano scambio di like su Instagram tra Andrea Iannone e Veronica Burchielli.

Entrambi single da pochissimo tempo, pare abbiano iniziato a scambiarsi dei “messaggi in codice” sui social che farebbero pensare ad una possibile conoscenza da intraprendere non appena la quarantena sarà conclusa. Lui, appena terminata la relazione con Giulia De Lellis, ha raccontato ai follower di essere in un momento positivo della sua vita: le disavventure, sentimentali e professionali, gli hanno insegnato a crescere e, ora che sta vivendo questi giorni di clausura forzata solo insieme alla sua famiglia, Iannone ha ammesso di non essersi mai sentito così bene.

Anche la Burchielli è tornata single da pochissimo. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato qualche ora fa la rottura con Alessandro Zarino, spiegando a tutti che, nonostante abbia provato a salvare e difendere quella relazione, ogni suo sforzo è stato vano e i due hanno preso strade e direzioni opposte.

Così, mentre il web era impegnato a leggere le ultime dichiarazioni social della Burchielli, Amedeo Venza – appassionato di gossip ed ex volto di Uomini e Donne – lanciava sui social l’inaspettato scoop. “ Sta per nascere una nuova coppia, ma credo dobbiamo attendere il dopo quarantena – ha commentato il blogger su Instagram, allegando lo screenshot dei like di Veronica allo sportivo - . Io vi posto lo screen [...] che dimostra i like sulla foto di Iannone...non vorrei che la Burchielli magari ci ripensa e lo toglie [...]”.

Intanto, proprio Iannone nelle ultime ore non ha risparmiato l’ennesima stoccata alla ex Giulia De Lellis, ormai uscita allo scoperto con Andrea Damante. A chi gli domandava quale caratteristiche non dovesse avere la sua donna ideale, lo sportivo non ha esitato a replicare: “ Lo confesso: odio l’ipocrisia, le bugie e l’irriconoscenza ”.

Ormai è quasi chiaro che tra lui e la influencer non sia finita in maniera così pacifica come spiegato dalla De Lellis. Chissà, dunque, che Iannone non decida di voltare pagina iniziando una nuova conoscenza con un’altra ex di Uomini e Donne e, magari, sarà proprio Veronica Burchielli la ragazza giusta per lui.