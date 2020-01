"Scappati in Canada per non ripetere la tragedia di Lady D". La verità dietro la Megxit

Non c’è pace per gli ex duchi di Sussex. A poco meno di un mese dalla Megxit, si rincorrono ancora voci e indiscrezioni su quanto è accaduto a Londra in quel fatidico 9 gennaio. L’uscita di scena di Harry e Meghan ha provocato una vera e propria rottura all’interno della famiglia reale. La Megxit però è realtà e ora non si più tornare indietro. Gli ex duchi ora sono in Canada e, anche se sono bersagliati dai fotografi e dalla stampa, stanno già scrivendo un nuovo capitolo della loro vita. I problemi restano, però. Sì, perché nonostante il benestare da parte della Regina, non si comprendono ancora le reali motivazioni che hanno spinti a duchi a prendere le distanze dalla Corona.

A gettare benzina sulla Megxit ci ha pensato Nacho Figueras. Lui è il capitano della squadra di polo in cui gioca anche il Principe Harry e, oltretutto, è confidente e amico del duca. Intervenuto in una trasmissione tv in onda in America sul network della ABC, dal titolo "Royal Divide: Harry, Meghan e The Crown", il giocatore ha esposto il suo punto di vista sulla questione. Il programma è andato in onda nel corso della giornata di giovedì, durante il Good Morning America. Secondo Nacho, 42 anni, argentino di origini e chiamato il David Beckham del polo, la scelta di Harry è stata presa con moderazione e non è stata una scelta di petto, come tutti pensano. "La Megxit non è stata una decisione facile per Harry. L’idea è nata solo per proteggere Meghan e suo figlio Archie – rivela -. E inoltre, ha sofferto molto per quello che è successo a Lady D. E ora vuole a tutti i costi una vita normale per impedire che la tragedia si possa ripetere".

Il giocatore sottolinea che ha parlato con il Principe poco prima che scoppiasse la bufera. "Non vuole che la sua famiglia finisca nel mirino dei media – continua -. Una decisione del genere? Non arriva così, di punto in bianco. Harry e Meghan ne hanno discusso ampiamente". Effettivamente il fantasma di Lady D. morta nell’agosto del 1997, è una presenza fissa nella vita di Harry come in quella di William. I due rampolli non riescono proprio a dimenticare il dolore subito e, proprio per questo motivo, cercano di proteggere i loro cari ed evitare che gli errori di possano ripetere. Dietro la Megxit quindi non c’è nessun capriccio, solo la voglia di non vivere più sotto una campana di vetro sottile.