Lo schianto in auto, poi il coma. Il dramma di Anne Heche: "Non sopravviverà"

Sono drammatiche le condizioni di Anne Heche, l'attrice americana 53 anni, che il 5 agosto scorso si è schiantata con la sua vettura contro una casa nel quartiere Mar Vista di Los Angeles. Nell'impatto la sua auto ha preso fuoco e i pompieri hanno impegato un'ora prima di riuscire a estrarre il suo corpo dalle lamiere. Immediatamente trasportata in ospedale, le sue condizioni sono apparse disperate e le dichiarazioni rilasciate da un rappresentate della famiglia non lasciano speranze: " Non ci si aspetta che sopravviva ".

Nel violento impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità locali, l'attrice di "Sette giorni e sette notti", "Psycho" e "L'ora della verità" ha riportato danni gravissimi al cervello, una lesione polmonare significativa, che richiede ventilazione meccanica, e ustioni su buona parte del corpo. Anne Heche dovrebbe essere sottoposta a alcuni delicati interventi, ma è in coma dal giorno dell'incidente e non ha mai ripreso conoscenza. Secondo quanto riferito dalla rivista People " a causa del suo incidente, Anne ha riportato una grave lesione cerebrale anossica e viene tenuta in vita per determinare se alcuni organi vitali possono essere donati ".

A farlo sapere è stato il rappresentante legale della famiglia delle Heche, che ha ringraziato i fan per il sostegno alla diva e i medici del Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills per l'impegno nel salvarle la vita. Sconosciute le cause dell'incidente che si è consumato all'improvviso a Los Angeles nel primo pomeriggio del 5 agosto. L'auto dell'attrice ha sfondato la recinzione di una villetta nel quartiere di Mar Vista, finendo la sua folle corsa contro il muro dell'abitazione che, a causa del violento impatto, ha riportato gravi danni strutturali.

L'auto ha preso fuoco e solo dopo l'intervento dei pompieri il corpo della Heche è stato estratto e portato d'urgenza in ospedale. L'attrice è madre di due figli, Atlas 13 anni e Homer 20 anni, avuti da due precedenti relazioni. Al momento l'attrice stava girando alcuni film per il cinema e da poco aveva ultimato le riprese di "Lifetime's Girl in Room 13", che sarà presentato in anteprima questo autunno. Su Instagram Anne Heche aveva condiviso, a fine luglio, alcuni scatti dal set insieme a altri colleghi. Nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a pochi giorni si sarebbe consumato il dramma.