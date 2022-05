"La dieta ti farebbe bene, hai il piede di porco": Tina Cipollari offesa in diretta

A Uomini e donne sono volate le offese in studio e nel mirino è finita Tina Cipollari. L'opinionista di Maria De Filippi è stata pesantemente criticata da uno degli ultimi cavalieri arrivati in studio, Fabio Nova, ed è scoppiata bagarre. " Dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se stesse un po' a dieta le farebbe bene. Ha il piedino di porco", ha detto l'uomo a Tina. Per tutta risposta l'opinionista ha dato dello "sciacallo, insensibile" a Nova e i due sono finiti a insultarsi. Non contento il cavaliere ha criticato anche lo stilista della Cipollari ("Non ti presentare conciata così") e in studio si è fatto vivo proprio lo stylist, che ha messo al suo posto il cavaliere : "Penso che prima di parlare di un lavoro di altre persone, debba esserci il rispetto ". Quando ci vuole, ci vuole.

Pare proprio che tra Fedez, J-Ax e Rovazzi sia tornata l'armonia. Per motivi diversi i tre cantanti erano arrivati ai ferri corti, ma la recente malattia del rapper sembra avere risolto le situazioni in sospeso. Nel "caso" Fedez e J-Ax il gesto di distensione è arrivato dal rapper milanese (almeno in pubblico). In una storia Instagram il marito della Ferragni ha taggato il collega mentre in auto stava risuonando il loro singolo "Senza Pagare". E l'emoticon di una fiamma ha sancito la tregua. Dal lato Rovazzi, invece, ci sono le prove della riappacificazione. Il sito Biccy ha pizzicato Fedez e Rovazzi mentre chiacchierano allegramente al concerto di Tananai a Milano, dove il rapper ha fatto una comparsata per cantare Le madri degli altri. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.