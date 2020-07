La clamorosa gaffe di De Magistris su Morricone: il post fa il giro del web

La morte di Ennio Morricone, sopraggiunta questa notte durante il ricovero del Maestro in una clinica romana dopo una caduta, ha intristito tutti. Esponenti politici e personaggi noti di tutto il mondo piangono il compositore che più di tutti ha fatto sognare con le sue colonne sonore. Ha creato il filo conduttore musicale di alcune delle pellicole di maggior successo di sempre e ha vinto un premio Oscar grazie alle sue straordinarie composizioni.

Sono tantissimi quelli che oggi hanno voluto lasciare un ricordo sui social per il Maestro e tra loro c'è anche Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli, che con un lungo tweet ha voluto dare il suo saluto al maestro Ennio Morricone. " È volato via Ennio Morricone, oltre i confini della terra, come la sua musica. Un musicista unico, compositore di brani immemorabili, un genio, un uomo di profonda sensibilità, perdiamo un grande italiano ", ha scritto il sindaco in un tweet che sta facendo molto parlare. Ai più attenti, infatti, non è certo sfuggito l'utilizzo della parola "immemorabili" al posto di "memorabili". Secondo il dizionario Treccani, immemorabile è qualcosa di " tanto antico che se n'è perduta la memoria ". Difficile associare un aggettivo simile alla musica del grande Ennio Morricone, che al contrario è destinata a restare indelebile, a futura memoria, anche tra decine o, forse, centinaia di anni.

Chiaro l'errore di Luigi de Magistris, che purtroppo non può contare sullo strumento di correzione del tweet come invece accade su altri social network. L'app di micro-blogging, infatti, non permette di modificare i tweet già inviati. L'unica soluzione è cancellare e riscrivere, ma nel suo caso sarebbe stato inutile, visto che questo lapsus ha fatto rapidamenteil giro del web ed è già presente, come screenshot, su tanti altri profili. L'unico modo che aveva Luigi de Magistris per spiegarsi era fare un secondo tweet di rettifica ed è così, infatti, che ha spiegato cos'è realmente successo nella composizione di quel post: " È evidente che volessi dire 'memorabili'. Si tratta di un errore di battitura, di un messaggio scritto non appena appresa la notizia. Avrei evitato di specificare ma vedo che ormai anche un errore diventa oggetto di dibattito ".

Si è trattato, quindi, solo di un refuso dettato dall'emozione di una perdita così importante per il movimento culturale del nostro Paese, che ha sempre riconosciuto a Ennio Morricone di aver reso ancor più grande il nostro Paese nel mondo.