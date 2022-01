Morto Camillo Milli, uno dei grandi protagonisti della commedia italiana

È morto a Genova dove risiedeva ormai da anni, l'attore Camillo Milli. Aveva 91 anni. A darne notizia la famiglia con un breve comunicato. Per gli amanti della commedia italiana anni '80, fu l'inimitabile presidente della Longobarda, il commendator Borlotti, nel film cult con Lino Banfi L'allenatore nel pallone.

La sua scomparsa arriva pochi giorni dopo quella dell'amatissima moglie. Milli era malato da tempo e ricoverato nell'ospedale di Genova per i severi postumi del Covid. Nato a Milano nel 1929, aveva debuttato sul grande schermo con il noto regista Luigi Zampa nel film Ragazze di Oggi al fianco di Paolo Stoppa e Marisa Allasio. Prima ancora era stato il teatro ad attirarlo e la direzione di Giorgio Strehler a volerlo, per la sua grande capacità di impersonificazione dei personaggi. Con lui debuttò al Piccolo di Milano nel 1951 dove rimase fino al 1953.

Lunghissima carriera costellata da tantissimi personaggi a cui sapeva regalare un'anima, e per questo molto amato dal pubblico. Milli aveva lavorato con i più grandi registi, soprattutto nel filone della commedia all'italiana degli anni '80. Con Mario Monicelli ne Il Marchese del Grillo e Neri Parenti in Fantozzi contro tutti, due dei tanti nomi. Aveva affiancato anche i più grandi attori del nostro cinema, da Alberto Sordi a Ugo Tognazzi, da Nino Manfredi a Gian Maria Volontè. Protagonista di alcuni caroselli nel 1957 pubblicizzò con Ernesto Calindri e Giancarlo Cobelli i cosmetici Max Factor Hollywood, poi recitò con Franco Volpi e Sandra Mondaini, lo spot per la China Martini della Martini & Rossi, infine, insieme ad Alberto Lionello, Lauretta Masiero, Mimmo Craig e Nico Pepe, partecipò al Carosello della lozione Tricofil e la brillantina Tricofilina della Sappa.

Aveva lavorato molto anche in tv, nella fiction Cento Vetrine dove interpretava la parte di Ugo Monti, e anche in Un medico in Famiglia. Tra i film più noti Sogni mostruosamente proibiti, In nome del popolo sovrano, Habemus Papam, Vogliamo i colonnelli o il Caso Mattei. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2015 nel film Si accettano miracoli di Alessandro Siani, poi aveva deciso di ritirarsi a vita privata.