"Sconfitto anche questo figlio di p...": Curreri rompe il silenzio dopo l'infarto

Dopo la grande paura di qualche giorno fa, Gaetano Curreri degli Stadio sta meglio. Lo scorso 30 luglio, il cantante è stato colpito da un infarto mentre si trovava sul palco per un concerto a San Benedetto del Tronto. Immediati i soccorsi e il trasporto d'urgenza all'ospedale Mazzoni di Ascoli, dove Curreri è stato stabilizzato e sottoposto a un intervento di angioplastica. A distanza di una settimana, il leader dello storico gruppo italiano è tornato a comunicare con i suoi fan attraverso i social rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Curreri si trova ancora ricoverato presso l'ospedale marchigiano ma le sue dimissioni sono previste nei prossimi giorni.

Il messaggio è stato condiviso sulla pagina Instagram degli Stadio. Per la prima volta dopo l'infarto, Gaetano Curreri si è mostrato su Instagram mostrando il pollice alto. " Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto ", ha esordito il cantante. Sono stati davvero tanti i messaggi che i fan ma anche i personaggi famosi e gli esponenti più noti del mondo della musica gli hanno rivolto nell'ultima settimana. Ma è ai medici che il leader degli Stadio sente di dover essere particolarmente grato: " Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli ".