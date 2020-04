È scontro tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti: "Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo"

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite ma è anche una di quelle che fa più scivoloni social. C'è chi pensa che lo faccia di proposito per far parlare di sé e chi, invece, è convinto della sua genuinità. In entrambi i casi, le polemiche non risparmiano la giovanissima influencer, che negli ultimi giorni è finita nell'occhio del ciclone per aver citato una nota frase di Zsa Zsa Gabor. Sono piovute tantissime critiche su Chiara Nasti, che non ha reagito direttamente ma con il suo gesto ha scatenato una ulteriore polemica.

Il basso profilo non è certamente una caratteristica peculiare di Chiara Nasti, che in queste ore ha deliziato i suoi seguaci con un video nel quale ha mostrato un particolarissimo rotolo di carta igienica. La ragazza, infatti, ha deciso di stampare sulla carta alcuni dei tantissimi insulti ricevuti sui social, per spiegare, con una metafora ben chiara, quello che lei pensa di chi la critica. Un gesto goliardico da parte dell'influencer, che è diventato virale sui social. Tantissimi profili dedicati al trash e alle notizie provenienti dal web hanno ripreso il gesto di Chiara Nasti e sono tantissimi i commenti che sono arrivati, la maggior parte dei quali di biasimo nei confronti della ragazza. Sotto uno dei post di una delle pagine più seguite che hanno ripreso la notizia è intervenuta anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è molto attiva sui social e ha voluto esprimere la sua opinione sul gesto di Chiara Nasti, una sua coetanea.

Aurora Ramazzotti non ha speso parole per spiegare il suo pensiero sull'influencer ma ha semplicemente condiviso un emoticon. La figlia della Hunziker ha publicato il simbolo della ragazza che, in un momento di disperazione, poggia la mano sulla sua fronte. Un gesto che fa parte della quotidianità di tutti e che esprime perfettamente il pensiero di Aurora Ramazzotti sul gesto di Chiara Nasti. Qualcuno ha forse avvisato l'influencer del commento di Aurora Ramazzotti o forse lei stessa ha notato il messaggio lasciato dalla ragazza e ha voluto replicare. La sua risposta non è però stata elegante e il web non ha apprezzato l'intervento della Nasti su Aurora: " Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo! :) "

L'insinuazione di Chiara Nasti ha infastidito tantissimi utenti, che oltre a non aver gradito la stampa dei commenti negativi sulla carta igienica, non hanno ben accolto il modo in cui l'influencer ha risposto ad Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros non ha reagito alla provocazione di Chiara Nasti ma sono tantissimi i commenti che hanno stigmatizzato la reazione della Nasti. Ci saranno repliche?