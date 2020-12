Scontro tra De Grenet e Ruta su Nardi: "Potevi affrontarlo, magari frenava..."

L'uscita di Filippo Nardi ha scosso i concorrenti della casa del Grande Fratello. È arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava il provvedimento per quanto detto dal conte, per le sue battute. La percezione che fosse in arrivo la squalifica c'è stata solo quando Alfonso Signorini si è scagliato contro Nardi, facendogli rivedere una parte delle sue frasi, considerate da molti offensive, ma soprattutto la battuta a Maria Teresa Ruta mentre lei dormiva. È stato questo l'ago della bilancia per la decisione della produzione. Tutti i concorrenti erano presenti nella stanza in quel momento ma solo Zelletta ha ripreso Nardi, ammonendolo e avvisandolo che sarebbe potuta arrivare la squalifica per tutti se avessero continuato. Eppure nessuno ha dato peso a quanto accaduto, tranne Stefania Orlando e Maglioglio, che pare siano andati in confessionale a sottolineare la gravità. In diretta tutti hanno condannato le parole di Filippo Nardi, tranne Samantha De Grenet, che non è sembrata d'accordo con l'atteggiamento di Maria Teresa Ruta.

La De Grenet non sembra aver solidarizzato con Maria Teresa Ruta su quanto accaduto, anzi. Samantha ha puntato il dito contro Maria Teresa Ruta, perché la showgirl torinese avrebbe dovuto fermare subito Filippo Nardi con le sue battute. Secondo la De Grenet, ma anche secondo Sonia Lorenzin, Maria Teresa Ruta ha sbagliato a non commentare subito l'atteggiamento del conte, visto che ha dichiarato di aver avuto fastidio in diverse occasioni per le sue parole. Maria Teresa Ruta non è stata in silenzio e ha ricordato alla De Grenet di aver fermato Nardi in diverse occasioni. Eppure per la De Grenet quello non è stato sufficiente e la responsabilità dall'esclusione di Filippo Nardi potrebbe essere imputata in parte anche a lei, lasciando intendere che se lei lo avesse fermato, forse non sarebbe stato eliminato. " Potevi affrontarlo se te ne aveva dette così tante, perché magari lui frenava... ", ha detto la De Grenet davanti all'incredula Maria Teresa Ruta: " Adesso è colpa mia? ". Questo è l'aspetto che hanno notato tanti utenti di Twitter, che non hanno potuto fare a meno di sottolineare l'atteggiamento di Samantha De Grenet.