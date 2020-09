Scontro totale Lucarelli-Mussolini: ​"Metti la minigonna", "No a lezioni"

Prima o poi doveva succedere, visti i precedenti, e già alla seconda puntata di Ballando con le stelle si è acceso lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. La prima, come ormai consuetudine da molti anni a questa parte, è il giudice della competizione di ballo di Rai1, mentre la seconda è una delle concorrenti dell'edizione in corso, in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts.

La discussione è iniziata alla fine del sensuale chacha che ha visto protagonista l'ex parlamentare. Senza che la conduttrice le desse l'ok per parlare, Alessandra Mussolini si è rivolta alla Lucarelli per alcune rimostranze, figlie di alcuni commenti precedenti della giurata: " Devo dire una cosa a Selvaggia (…) Le donne possono e devono fare quello che vogliono. Non c’è l’età. Altrimenti cominciamo a dire la scollatura a 20, a 30, a 40, a 50, a 60… Poi, Pablito, Pablito, Pablito (Paolo Conticini, ndr) può fare… Che cosa significa? Uomini e donne…Le donne osano, gli uomini posano... " Una reazione che, visto il temperamento della concorrente, ha tardato ad arrivare. Selvaggia Lucarelli non si è certo fatta pregare e ha provato a ribattere alla concorrente: " Mi sembra che qualsiasi cosa dica finisca per cadere nella trappola della Mussolini, che cerca di buttarla in tutti i modi in caciara e rissa. Addirittura tenta di giocarsi la carta del femminismo ".

Sottile la provocazione della Lucarelli alla Mussolini, che a quel punto si è accesa: " Caciara? Non è femminismo... Ecco vedi? Questo detto da una donna è molto brutto. Non è femminismo. È capire che la donna e l’uomo hanno la stessa possibilità, se non di più. (…) Mi dispiace, non capisci, ma io voglio puntualizzare perché altrimenti ritorniamo a ‘Pablito va bene’ … Ma noi ci dobbiamo scollare, minigonna… (…) Minigonna Selvaggia! Pelvica, devi diventare pure tu ". Alessandra Mussolini ha provato a portare le sue ragioni ma dall'altra parte ha trovato Alberto Matano che è intervenuto in difesa di Selvaggia Lucarelli e la giurata, che dopo averla invitata a un comportamento più elegante, mentre la Mussolini lamentava disparità nel trattamento, ha spostato il piano del discorso.