"Tu sei pazza...". Ed esplode la lite al Gf

L'arrivo di Eva Grimaldi nella casa del Grande fratello vip sta rompendo gli equilibri. A pochi giorni dal suo ingresso l'attrice ha già litigato con alcune delle protagoniste del reality. Dopo lo scontro con Soleil, Eva ha avuto un acceso battibecco con Katia Ricciarelli per colpa della lista della spesa.

La lite si è scatenata mentre Carmen Russo e Jessica Selassiè erano impegnate a compilare la lista della spesa settimanale. Le due si trovavano in disparte in giardino, mentre Lulù, Katia, Manila e Miriana stavano chiacchierando vicino a loro. Eva Grimaldi si è avvicinata al tavolo e la Ricciarelli ha invitato l'attrice a non disturbare le due: " Lascia che facciano loro la lista della spesa, che sono abituate". La Grimaldi si è giustificata: "Ma non sto neanche parlando". E la cantante lirica ha ribadito: " No ma lasciale libere di brigare, hanno sempre fatto bene fino all'ultimo ".

L'attrice si è risentita, spiegando che si era solo avvicinata al tavolo di Carmen e Jessica, e i toni si sono subito alzati. " Ma vai dove vuoi non voglio discutere. Non rispondo", ha replicato Katia Ricciarelli, mentre la Grimaldi ha proseguito stizzita: "Veramente dovete fare un po' di reset". A quelle parole la cantante è letteralmente sbottata: "Cosa? Senti cara, sei appena arrivata non cominciare a rompere. Perché con me non rompi ".

Eva ha accusato Katia di avercela con lei e quest'ultima è esplosa: " Stattene calma e non dire reset a noi perché non siamo pazze. Non ce l'ho con nessuno. Tu sei pazza! Lo hai detto a me reset? Allora stai attenta a come parli perché ti ritrovi in piscina. Era un discorso per tutti. Se ti sei offesa sei permalosa" .

Eva Grimaldi ha preferito non replicare, ma la discussione ha avuto strascichi fuori dalla casa. La compagna dell'attrice, Imma Battaglia, ha accusato la Ricciarelli di bullismo attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram: " Oggi al Grande Fratello mi sono trovata davanti ad un episodio che mi ha. Ho assistito a un episodio nonnismo, bullismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un'altra donna. Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo che sia molto grave. Se l'avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l'espulsione dalla trasmissione ". In realtà il lungo video di sfogo della donna non sarebbe dovuto allo scontro avvenuto in giardino tra Eva e Katia, ma a quello che la Ricciarelli avrebbe detto a Eva in un altro momento.

Su Twitter, infatti, Imma Battaglia ha accusato Katia di avere utilizzato parole pesanti contro Eva: " Le parole usate per ben due volte sono state: va a dare il culo e stronza e se lo avesse detto un uomo sarebbe stato espulso! ". La polemica si è subito infiammata sui social e potrebbe essere trattata nel corso della prossima diretta del Grande fratello vip.