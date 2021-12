"Come te l'ho data, te la tolgo": lite furiosa tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini

Puntata frizzante del Grande fratello vip quella andata in onda ieri. L'appuntamento natalizio con il reality di Canale5 è stato caratterizzato dalle vicende sentimentali di Alex Belli, uscito dalla Casa lo scorso lunedì perché squalificato dopo aver abbracciato sua moglie Delia. Il triangolo con Soleil Sorge ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori per diverse puntate, anche nel day-time, e ieri è stato l'innesco per una forte discussione tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che, a un certo punto, per un gesto di stizza ha deciso di abbandonare lo studio, per poi farvi rientro quasi un'ora dopo.

Non era trascorsa nemmeno un'ora dall'inizio della trasmissione quando Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare la sua poltrona vuota nella tensostruttura di Cinecittà in segno di protesta. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha chiesto alla sua opinionista di intervenire sull'affair Belli-Duran-Sorge. Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per l'influencer italo-americana e anche ieri l'opinionista ha difeso Soleil Sorge. A qul punto è intervenuto Alex Belli, che interotto la Bruganelli nell'espressione del suo concetto. L'opinionista si è risentita dell'atteggiamento dell'ex concorrente e i due hanno iniziato a discutere.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini nel tentativo di riportare la calma in studio, invitando entrambi a chiudere la discussione. " Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia ", ha detto con voce ferma il conduttore rivolgendosi verso la moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli non ha gradito l'intevento del conduttore e ha sbottato: " Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare... ". Irremovibile, Alfonso Signorini ha ribattuto: " Te l'ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua (indicando la postazione del conduttore, ndr). Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare ".