Al Bano lascia Ballando, la Carlucci: "Su lui dette cose false"

Il ritiro momentaneo di Al Bano Carrisi da Ballando con le stelle non ha solo scosso e sorpreso il pubblico, ma ha anche innescato le solite polemiche. Il cantante ha deciso di rinunciare provvisoriamente alla gara per consentire alla sua insegnate di ballo, Oxana Lebedew, di guarire dall'infortunio al piede che la tormenta da settimane. Ma per le malelingue Al Bano avrebbe rinunciato a Ballando per potere tenere un concerto all'estero il giorno prima della prossima diretta di sabato 6 novembre.

Subito dopo l'ultima puntata dello show di Rai Uno, sui social network si è diffusa la notizia che il 5 novembre Al Bano Carrisi avrebbe tenuto un concerto in Polonia insieme a Romina Power. La data in realtà, come riportano alcuni siti, era già stata posticipata al 2022 per ragioni legate al Covid. Ma questo non ha impedito a qualcuno di fare circolare l'ennesima fake new per mettere in cattiva luce il cantante per il suo ritiro.

La polemica ha infiammato la rete per ore e per spegnere la sterile discussione è dovuta intervenire anche Milly Carlucci. La conduttrice è apparsa su Twitter con un video nel quale ha difeso l'artista di Cellino San Marco, spiegando la situazione e rispedendo al mittente accuse e critiche. " Le notizie vanno sempre approfondite e verificate, come diceva il mio amico Arbore: Meditate gente, meditate!" , ha esordito ironica la Carlucci sul profilo ufficiale di Ballando con le stelle.

La conduttrice ha chiarito che le insinuazioni fatte su Al Bano sono infondate: " Uno starnuto fatto a Ballando diventa un maremoto sui social. È stato insinuato che Al Bano Carrisi ha un concerto venerdì e per questo si è ritirato. Ma questo è falso. Si parla di concerti del 2022 non di ora" . Il gesto compiuto da Carrisi, di favorire la guarigione della sua ballerina sospendendo la partecipazione della coppia al programma, non è mai stato messo in discussione dalla produzione e la Carlucci ha spiegato: " Va detto che tutti i nostri concorrenti hanno continuato la loro attività durante Ballando e anche Al Bano ha fatto altri concerti nei giorni scorsi. Basta che le prove siano salvaguardate e siano presenti al sabato sera. Verifichiamo prima di dire cose false ". Parole confermate anche da quanto avvenuto nelle passate edizioni della trasmissione, dove gli impegni personali dei concorrenti non hanno mai impedito agli stessi di essere presenti durante la diretta del sabato sera.