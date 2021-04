Dalla Regina ​Highlander a Ursula con la sedia in mano: i folli meme della settimana

La moda dei meme impazza sul web. Cosa c'è di meglio di farsi due risate su personaggi e fatti del giorno a colpi di foto e video con didascalie ironiche e battute. Roba da perderci le giornate: a idearli e a realizzarli soprattutto. Ma ai tempi della pandemia il tempo si dovrà pure occupare in qualche modo. Meglio farlo a suon di gag e di risate.

Quelle che escono spontanee - non ce ne voglia il principe Filippo passato a miglior vita alla soglia dei 100 anni - e che vedono protagonista la regina Elisabetta II, ribattezzata dal web "l'immortale". Nei meme la sovrana è vista come una Highlander sopravvissuta a carestie e peste, figurati se il Covid-19 poteva piegarla. Su questo non si scherza, ma sulla sua longevità sì. " Me lo ricordo Gesù era un bambino vivace ", dice Elisabetta II nella sua stanza al Castello di Windsor. E sul resto apriti cielo. Dalla foto che immortala Kate Middleton che si china amabilmente verso la Regina (del resto la differenza di altezza c'è, anche fisica) e le sussurra: "È giusto che tu ti rifaccia una vita ". Al consorte Filippo, che dal balcone le dice " Ti aspetto ", ricevendo in risposta da Elisabetta II il classico gesto dell'ombrello. Fino al principe Carlo che, stufo di vedersi sfuggire il trono di anno in anno, fa un annuncio ai sudditi: " Ho deciso di fare testamento: lascio tutto a mia madre ". Tanto dal castello chi la schioda.

Ai suoi eredi lascia invece una bella sedia (ma anche una poltrona, una spiaggina e perfino uno sgabello) Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha definito un "momento imbarazzante" (ci crediamo) quello consumatosi durante la riunione ad Ankara, quando il presidente turco Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo Michel si sono accomodati sulle rispettive poltrone, lasciandola senza sedia e relegandola su un divano. Il "sofagate" è esploso e pure il "memegate". Pioggia di Ursule con, nell'ordine (Fantozzi, docet): sgabello pieghevole da campeggio sotto il braccio; sedia sempre pieghevole sul red carpet; in piedi davanti ad Erdogan e Michel che si chiede: " In Turchia sono finiti i saldi sulle poltrone? "; fino al più scontato: " Ursula pemme 'na birra, grazie ". Altro che catcalling!

Meme serviti su vassoi d'argento, invece, con LOL Chi ride è fuori, il fenomeno televisivo del momento. Il programma di Amazon Prime - condotto di Mara Maionchi e Fedez, che vede dieci comici sfidarsi a colpi di sketch - è in tendenza su Twitter da ormai due settimane e non poteva essere altrimenti. Se non ci pensano loro a far ridere la gente, chi può farlo? Certo Renzi con il suo " first reaction shock..because " ha dato "le paghe" a molti comici, ma Lillo e Angelo Pintus non sono da meno. Da " Andrà tutto bene: hai ca**to? " a " Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome" "So' Lillo ", parodia de "Il Gladiatore" con Lillo il costume da "Posaman", Lol ha fatto infiammare il web.