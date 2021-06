"Se non fai nulla per me, non mi alzo mentre mangio". Madame fuori controllo

Prima del festival di Sanremo, Madame era una cantante molto di nicchia, poco nota al grande pubblico, che si stava affacciando alla scena musicale. Giovanissima, sul palco del teatro Ariston ha conquistato tantissimi nuovi ammiratori per la grinta e la forza della sua voce e della sua personalità. Ha partecipato alla competizione dei big senza che la maggior parte del pubblico a casa avesse mai sentito una sua canzone, eppure già dopo la prima esibizione il suo brano sanremese era uno dei più apprezzati e ascoltati. Un risultato straordinario per una giovanissima appena maggiorenne, che in queste settimane sta raccogliendo i frutti dell'esperienza sanremese. Forse, però, la giovanissima deve ancora prendere le misure con il successo e con i fan, visto il tweet pubblicato qualche ora fa che ha fatto indignare molti dei suoi seguaci.

" Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo ", ha scritto Madame, nome d'arte di Francesca Calearo. Rapidamente le parole della cantante contro i fan hanno fatto il giro del web e addosso a Madame stanno piovendo moltissime critiche da parte di chi considera questo atteggiamento supponente e per nulla giustificato. Anche Ermal Meta, che ha qualche anno più di lei, non le ha lesinato una critica: " Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter ".

L'appunto di Ermal Meta è stato uno dei più delicati nei confronti di Madame, verso la quale gli utenti di Twitter non hanno utilizzato la stessa premura. La critica principale chele viene mossa è di non essere abbastanza importante per permettersi simili rimostranze nei confronti di chi le si avvicina per una foto. Anche perché, come fanno notare alcuni, se lei oggi si può lamentare è perché ci sono fan che chiedono un selfie. " Domani potresti tornare a essere solo una scorubitica veneta di 19 anni. Sembra che tutto vi sia dovuto e che vi siate fatti da soli, il punto è che senza la gente non sareste nessuno ", ha scritto un utente riassumendo il pensiero di tanti. " Amore sei nata ieri e potresti anche sparire domani. Non sei Beyoncè ", ha scritto un altro. Un'altra ragazza, quindi, ha sottolineato: " 'Se non hai fatto nulla per me'. Amo lo ha appena fatto, ti ha chiesto una foto e trasmesso la sua stima. Cosa che non meriti ". La parola più ricorrente nei messaggi diretti a Madame è una: umiltà.