Se scappi ti sposo, così Julia Roberts lasciò (veramente) il suo compagno all'altare

Se scappi, ti sposo è il film di Garry Marshall che andrà in onda questa sera alle 21.25 sul Nove. Si tratta della pellicola che ha rimesso insieme il cast tecnico e artistico di Pretty Woman. Garry Marshall - già regista della commedia cult - torna a dirigere i protagonisti Julia Robert e Richard Gere, a cui si aggiungono Hector Elizondo, Kathleen Marshall, Larry Miller e Patrick Richwood, tutti apparsi nel film del 1990.

Se scappi, ti sposo, la trama

Ike (Richard Gere) è un cinico giornalista di New York che un giorno "inciampa" nella storia di una donna che, in una piccola cittadina del Maryland, ha già abbandonato tre uomini all'altare, scappando letteralmente a un passo dalle nozze. Incuriosito dalla storia, Ike scrive un pezzo, basandosi però solo sulla testimonianza dell'ultimo uomo della donna abbandonato all'altare. Maggie (Julia Roberts) si infuria per l'articolo fazioso e lamentandosi con il giornale chiede e ottiene il licenziamento di Ike. Quest'ultimo, determinato a riprendere in mano la sua vita e a riottenere il suo posto di lavoro, si reca nel Maryland per riscrivere il pezzo. Questa volta Ike include anche Maggie e la donna è più che mai ostinata a dimostrare al giornalista di non essere la donna pazza che tutti descrivono. Maggie, allora, presenta a Ike il suo attuale fidanzato (Christopher Meloni) e lo coinvolge nei preparativi per il matrimonio. Ben presto tra i due l'odio iniziale si trasformerà in un'amicizia pronta a diventare qualcosa di diverso.

Julia Roberts come Maggie

Se scappi, ti sposo è una commedia che vuole dimostrare l'assunto secondo il quale squadra che vince non si cambia. Il compianto Garry Marshall, ancora ebbro dell'enorme successo di Pretty Woman, nel 1999 tentò di ricreare lo stesso miracolo facendo leva sulla chimica inoppugnabile tra i due attori protagonisti. E sebbene Se scappi, ti sposo non abbia raggiunto lo stesso status di classico della commedia di Pretty Woman, la pellicola ha avuto comunque un discreto successo. Tuttavia l'aspetto forse più interessante è che Julia Roberts condivide con la protagonista un aspetto tutt'altro che trascurabile. Come viene riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, anche Julia Roberts ha annullato un matrimonio. Non ha "abbandonato" il futuro marito sull'altare, ma ha comunque cancellato le nozze a pochi giorni dalla loro celebrazione. Come si legge su CheatSheet Julia Roberts avrebbe dovuto sposarsi il 14 giugno 1991 con l'attore Kiefer Sutherland. I due si erano conosciuti nel 1990 sul set del film Flatliners - Linea Mortale e tra loro scoppiò subito una scintilla, al punto che Julia Roberts lasciò di punto in bianco il suo fidanzato di allora, Dylan McDermott.

L'unione tra Julia Roberts e Kiefer Sutherland divenne poi di dominio pubblico quando lei lo ringraziò durante il discorso per la vittoria del Golden Globe come miglior attrice non protagonista per Fiori d'Acciaio. I due divennero ben presto una delle coppie più chiacchierate di Hollywood e all'annuncio del fidanzamento il mondo dello spettacolo impazzì. Ma a tre giorni dal matrimonio Julia Roberts divenne davvero una sposa in fuga, quando decise di scappare con il migliore amico di Sutherland, Jason Patric. Si trattò di un vero e proprio scandalo, nel quale la stampa si gettò a capofitto.