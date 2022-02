Zalone sul palco schiaccia il politicamente corretto

Per la prima volta in tre edizioni del festival di Sanremo, Amadeus è sul palco teatro Ariston senza la spalla di Fiorello, che dal 2020 ha supportato il suo amico anche nelle situazioni più complesse. Impossibile dimenticare il fondamentale apporto di Ciuri, come lo chiama amichevolmente Amadeus, durante l’affar Bugo-Morgan. Non si esclude un ritorno dello showman siciliano, ma almeno in questa seconda serata Fiorello non ci sarà. Alla conduzione Amadeus è dalla giovane attrice Lorena Cesarini. Apertura di serata con un ricordo per Monica Vitti, che si è spenta a 90 anni. Pubblico in piedi e lungo applauso per l'artista.

Ancora Fantasanremo

Il Fantasanremo sembra aver preso il sopravvento sui cantanti di questa edizione. Sangiovanni, alla sua prima partecipazione, ha rotto il protocollo e coinvolto Amadeus per pronunciare "papalina", parola che fa guadagnare punti alle squadre in gara. Forse, sarebbe stato meglio evitare di tirare in ballo il conduttore, lasciandogli, per quanto possibile, il ruolo istituzionale.

Lacrime per Lorena Cesarini

Inizio di puntata con le lacrime agli occhi per la co-conduttrice della serata, emozionata per essere sul palco di Sanremo. Lungo monologo di Lorena Cesarini contro il razzismo e lettura di un passo dal libro Il razzismo spiegato a mia figlia, di Tahar Ben Jelloun. L'attrice ha denunciato offese razziste sui social dopo l'annuncio della sua presenza all'Ariston.

Checco Zalone conquista l'Ariston

" Tu volevi un altro Bugo eh? ", così è cominciato il monologo di Checco Zalone al festival di Sanremo, parlando col conduttore dal loggione del teatro Ariston, quello in cui solitamente i biglietti costano meno. " Mi merito tutto questo? Poi ti vedo e sì, me lo merito ", scherza ancora Zalone con il comico, apparso in gran forma.