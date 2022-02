Il Fantasanremo ci ha stancato

C'è un Festival che corre parallelo a quello nazional popolare e del quale il pubblico si è accorto sin dalle battute iniziali di questa 72esima edizione. È il Fantasanremo. Il concorso virtuale a punti tiene banco tra cantanti e fan del Festival da anni sulla falsa riga del Fantacalcio. Ma il gioco che da sempre domina il dietro le quinte della manifestazione, quest'anno sta rubando la scena alla competizione. Anzi, sta letteralmente sfuggendo di mano un po' a tutti. E alla fine è sbottato anche Amadeus, che tra parole in codice e gesti misteriosi, non ci ha capito più nulla (figuriamoci il pubblico).

Da Gianni Morandi a Michele Bravi e Dargen D'Amico, tanti artisti in gara sono stati al gioco già nella prima serata del Festival, urlando a sorpresa (prima o dopo l'esibizione) parole come "Fantasanremo" e "Papalina", che consentono di conquistare bonus e punti per il gioco. Peccato che a capirlo siano stati in pochi. L'assurdo si è raggiunto, però, nella seconda serata della kermesse canora, quando quasi tutti i cantanti in gara hanno pronunciato le fatidiche parole e compiuto gesti inconsulti, cercando addirittura di coinvolgere Amadeus.