Secondo divorzio reale in una settimana: figlio della principessa Margaret si separa

A meno di una settimana dall'annuncio del divorzio tra Peter Phillips e Autumn Kelly, un altro membro della famiglia reale esce allo scoperto annunciando l'imminente separazione. A mettere la parola fine a un matrimonio durato ben 25 anni è il figlio della principessa Margaret, nonché sorella minore di sua Maestà, David Armstrong Jones e sua moglie Serena. Sembra dunque che il primo nipote della regina Elisabetta II abbia aperto la strada ad altri componenti della royal family che, uno dietro l'altro, stanno mettendo in crisi l'assetto della Corona.

La notizia è trapelata nelle scorse ore dal sito del Daily Mail. Secondo fonti vicine al tabloid britannico e alla coppia reale, i conti di Snowdon avrebbero raggiunto un " concordato amichevole " per chiudere il loro matrimonio con un divorzio consensuale a più di 25 anni dalle loro nozze. Nato a Clarence House nel 196 dalla principessa Margaret (soprannominata anche la "principessa triste o ribelle") e dal fotografo e regista Antony Armstrong-Jones, il Conte di Snowdon è presidente della casa d'asta Christie's London e ha trascorso la sua infanzia a Buckingham Palace, dove fu istruito insieme a suo cugino, il Principe Andrea al quale è molto legato. Meglio conosciuto (sul lavoro) come David Linley, il conte di Snowdon è ventunesimo in linea di successione al trono britannico e con la consorte Serena ha avuto due figli, Charles 20 anni e Margarita 17 anni.