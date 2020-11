Come è morto Proietti: parla il medico e spiega cos'è successo

Gigi Proietti è mancato da poco più di 24 ore ma il vuoto lasciato dalla sua assenza si fa sempre più profondo. È stato uno uno dei figli più amati di Roma, dove era considerato l'ottavo re. Per molti suo ammiratori era un amico, un padre, uno zio o un cugino, quello che aveva sempre la battuta pronta per sdrammatizzare anche il momento più complicato. Ed è stato così fino alla fine, come racconta Fabrizio Lucherini, medico radiologo di Villa Margherita, la clinica romana in cui l'attore era ricoverato ormai da giorni.

" Quando gli ho fatto la tac, pochi giorni fa, ironizzava sulle sue condizioni: 'Come vado? Je la faccio?'. Non l'ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui ", ha dichiarato il medico all'Adnkronos. Lucherini ha confermato che le condizioni di salute del Maestro non erano delle migliori: " Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa, per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso ". A spiegare meglio le condizioni cliniche di Gigi Proietti ci pensa Dagospia, che rivela un trascorso di diverse operazioni chirurgiche subite dall'attore: " Un anno e mezzo fa è stato operato all'aorta. Un'operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta. E non ce l'ha fatta ".