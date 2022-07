"Sei aggressiva". Scintille sul palco: cosa è successo davvero tra Elodie e Pettinelli

Le scintille sul palco, il chiarimento poi. " Semo due romane veraci che si voglio bene ". Sui social, dove tutto si traforma in un caso, è diventato virale il video di un vivace scambio di battute avvenuto nei giorni scorsi tra Elodie e la conduttrice Anna Pettinelli. All'Rds Summer Festival in scena il 1° luglio a Ostia, l'artista e la speaker radiofonica avevano avuto un botta e risposta in scena che aveva fatto pensare a qualche dissapore tra le due. In particolare, il fulmineo confronto era scattato dopo che il pubblico aveva chiesto a Elodie di intonare ancora un brano prima di lasciare il palcoscenico.

" Ne canto un'altra, decidete voi quale ", aveva replicato la cantante, dimostrandosi così pronta ad allungare la propria performance. In quel momento è partito l'uno-due con la conduttrice. " Che vuoi cantare? Cosa vogliono? Io non ho capito niente... ", ha commentato infatti la Pettinelli, riferendosi alle richieste del pubblico vociante. Ed Elodie, a stretto giro: " Anna, però tu sei sempre aggressiva con me. Sempre aggressiva... Un attimo per capì, no? ". A quel punto, apparentemente infastidita, la speaker radiofonica ha chiosato: " Un attimo che capisce... ".

anna pettinelli ora che sei libera vai al gf vip ti prego pic.twitter.com/D8Xhxf66Yt — poliedrico (@salvatrash1) July 2, 2022

La gag, lì per lì interpretata da alcuni come una lite, si è conclusa con Elodie che, mimando un'andatura da sfilata, ha aggiunto: " Amò, posso parlà romano qua... ". Il battibecco, rimbalzato sui social, ha subito attirato l'attenzione degli utenti e dei fan della cantante, impegnati a capire cosa fosse accaduto davvero tra le due. A smentire la tesi del diverbio sono state però, nelle ore successive, le stesse protagoniste dell'episodio. " C'è chi dice che Elodie e io abbiamo litigato, ma questa è la verità ", ha in particolare fatto sapere Anna Pettinelli, pubblicando sui social la registrazione di un amichevole audio Whatsapp inviatole proprio dalla cantante.