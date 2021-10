"Sei pelvico", "Moscio, una schifezza". Bagarre a Ballando per l'esibizione di Iannone

L'esibizione di Andrea Iannone nella seconda puntata di Ballando con le stelle ha scaldato l'avvio di puntata. La salsa portata in pista dal pilota di motociclismo e dalla sua insegnante, Lucrezia Lando, ha innescato una vera e propria bagarre tra i giurati, che si sono divisi tra chi ha sostenuto il campione e chi invece ha bocciato drasticamente la sua performance.

La carica sensuale sprigionata sul palco da Lucrezia Lando e Andrea Iannone nella loro salsa ha scatenato velate allusioni e frecciate imbarazzanti. " Caro Iannone - ha esordito Alessandro Mussolini, quest'anno nelle vesti di giurata del pubblico - hai un movimento pelvico pazzesco, sei pelvico anche tu ". Il pilota ha raccolto i complimenti tra l'imbarazzo generale, sottolineando come i due gravi infortuni al bacino - avuti durante la sua carriera - lo abbiano messo a dura prova nell'esibizione. A smontare la performance del pilota ci ha pensato invece Carolyn Smith che, sul passaggio fondamentale del fantomatico movimento di bacino, non ha potuto fare altro che ironizzare: " Ci voleva la lente di ingrandimento per vedere questo movimento di bacino". Sarcastico invece Fabio Canino: "Diciamo che è una Salsa che deve cuocere ancora un po' ".

A picchiare duro contro Andrea Iannone è stata Selvaggia Lucarelli, che non si è fatta problemi - come già in altre occasioni - a definire una "schifezza" il ballo del pilota: " Voglio essere onesta, è stata una schifezza, è stato veramente brutto. Però ho trovato che tu ti sia aperto con sincerità e generosità e spero che quella timidezza, che hai raccontato nel video di apertura, ti aiuti a diventare altro. Se sarà così farai grandi progressi ".