"Sei un pessimo esempio", follower contro Belen per il figlio

Un nuovo scatto da Ibiza per Belen Rodriguez basta a scatenare, come talvolta accade, le ire delle mamme social.

La soubrette argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in bikini di fronte a una coloratissima porta. Ed è stata attaccata sulla sua vita sentimentale e quanto questa potrebbe incidere sulla vita del figlio Santiago. “ Sei un esempio per le mamme pessimo - scrive una follower a Belen Rodriguez - quel bambino che vede padri uno l’anno, nemmeno gli anni scolastici durano così poco ”.

Il riferimento va alla recente nuova rottura con Stefano De Martino, padre di Santiago e marito di Belen, con il quale il rapporto è in crisi. I due si sono conosciuti nel 2012, mentre nel 2013 è nato Santiago e la coppia si è sposata. C’è stata una prima rottura per Belen Rodriguez nel 2015, ma i due sono tornati insieme nel 2019. Dopo la recente crisi, i fan della coppia sono divisi: da un lato c’è chi si augura che i due tornino sui loro passi, mentre c’è chi sostiene la showgirl a spada tratta.

E infatti, quel commento su Santiago ad altri follower non è andato proprio giù. “ Il bambino - scrive infatti un’altra follower - sa perfettamente chi è suo padre, non preoccuparti ”. E non manca chi invoca il dovere a non presumere nulla sulle celebrità: “ Tu cosa ne sai di quando abbia sofferto - aggiunge una fan, riferendosi a Belen Rodriguez - Magari non lo dimostra e questo è il suo modo di dimostrarsi forte, poi il bambino sì, sta crescendo, hai ragione ma io credo lei non è stupida che lo fa capire che è un altro compagno! Magari glielo presenta come amico di mamma e comunque ti assicuro che ci sono donne comuni che fanno molto peggio davanti ai figli ”.

Qualcun altro propone una visione in chiave femminista: “ Se non ti piace lei basta non seguire il suo profilo - scrive una fan all’hater che ha attaccato l’argentina - se la segui è perché ti piace non per critiche sterili stupide e scritte pure male ha bisogno d'amore non di veleno e che deve fare? La suora per caso? Il marito si fa i cavoli suoi con chiunque respiri e lei deve stare buonina in quanto madre e donna? Poi vogliamo la parità dei diritti e le critiche maggiori le riceve proprio da donne che pensano d'essere migliori e poi chissà che tresche hanno ”.