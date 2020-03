Selvaggia Lucarelli contro la Caruso: "Posta foto all'aperto"

Selvaggia Lucarelli, come nel suo stile, ha perso ancora una volta le staffe e lo ha fatto in riferimento ad una foto condivisa da Paola Caruso.

A far infuriare la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, uno scatto della showgirl che si è mostrata con il figlio a Parco Sempione pochi giorni fa. "Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli… Presto" , ha scritto nel post incriminato l’ex Bonas di Avanti un Altro, specificando con cura di aver rispettato le norme per l’emergenza del coronavirus. Tuttavia, sono molti gli utenti che l’hanno criticata ugualmente. Il suo pubblico che la segue quotidianamente, infatti, si è mostrato letteralmente scioccato dalla sua decisione, giudicata inappropriata in un momento così difficile per l’Italia. Visto il contesto, il tentativo di dare delle spiegazioni ai suoi follower da parte della Caruso non è servito a nulla, se non a scaldare ancora di più gli animi del web.

Ad approfittare di questa clamorosa gaffe è stata proprio Selvaggia Lucarelli, senza risparmiare anche una frecciatina a Barbara D’Urso. "Con un milione di follower, questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri" , questo il duro post della Lucarelli. In molti però si sono chiesti a chi si riferisse con la frase finale "Mannaggia a chi crea questi mostri" e c’è chi ha chiaramente letto un riferimento a Barbara D’Urso, che ospita spesso la Caruso nei suoi salotti televisivi. D’altronde, è ampiamente risaputo che tra Barbara e Selvaggia non scorra proprio buon sangue. E, in un batter d’occhio, tanti altri la seguono a ruota, accusandola di non attenersi alle direttive del governo e quindi di non essere un buon esempio per gli italiani.

Difficile dire come andrà a finire tra le due, ma sta di fatto che ultimamente Paola Caruso è sempre al centro di diverse polemiche. Prima con il padre di suo figlio, poi con l’ex fidanzato Moreno Merlo. Per non parlare poi di anche qualche battibecco con Ivan Gonzalez, ex tronista al quale si avvicinò durante L’Isola dei Famosi spagnola. Nei suoi confronti, quindi, il pubblico è profondamente diviso: c’è chi crede che Paola sia solo in cerca di visibilità e chi invece che sia vittima di alcune situazioni spiacevoli che l’hanno resa protagonista delle pagine sei settimanali di gossip.

