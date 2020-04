Selvaggia Roma semi nuda per Pasqua, bufera social: "Ma non ti vergogni?"

Gli auguri sexy di Selvaggia Roma, in occasione delle festività pasquali, non hanno riscosso successo, anzi. L’ex concorrente di Temptation Island è finita dritta dritta in una polemica social per aver condiviso, nel giorno di Pasqua, uno scatto dove si mostra seminuda, augurando buone feste ai suoi follower. Una scelta fuori luogo, secondo la maggior parte dei suoi follower, che sotto il post l’hanno inondata di commenti indignati.

Selvaggia Roma, personal trainer capitolina diventata famosa per la partecipazione al reality "Tempation Island", non è nuova pubblicare foto sensuali sul suo profilo Instagram. La 29enne, dopo la tormentata storia d’amore con Francesco Chiofalo, è diventata un personaggio molto popolare sui social network, esponendosi però anche al giudizio severo dei seguaci. La foto pubblicata per augurare buona Pasqua ai suoi fan, dove appare sdraiata sul divano seminuda con indosso solo dei pantacollant e orecchie da coniglietta, non è piaciuta affatto.

" Buona Pasqua. Le uova ci sono e il coniglietto pure" , ha scritto lei nel suo ultimo post, scatenando la reazione indignata di molti seguaci. " Le persone soffrono…e tu non ti vergogni almeno a Pasqua. Un po’ di serietà…le belle persone non si mettono in mostra sei senza cervello", "Effettivamente mi sembra un po' fuori luogo fare gli auguri così...la bellezza si può esaltare diversamente...un po' esagerata", "Ma non ti vergogni neanche a Pasqua riesci a non essere volgare", "Buona Pasqua con le tette in mostra !! Mha!! Nemmeno x la Santa domenica di Pasqua, x le persone che soffrono, o chi piange i suoi morti ...senza dignità !". Molti hanno, infatti, trovato fuori luogo una mise così sexy e discinta per fare gli auguri di una festività religiosa e in un momento doloroso dovuto all'emergenza sanitaria in corso.