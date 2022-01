"Senza slip?". La foto della Ferragni infiamma il web

Tra uno scatto in ufficio e uno al parco giochi con i figli, Chiara Ferragni sveste i panni della mamma imprenditrice per calarsi in quelli della femme fatale e i social network esplodono. Nelle scorse ore la moglie di Fedez ha sollevato un polverone con l'ultimo post condiviso con i suoi follower sulla sua pagina Instagram, dove si è mostrata con uno spacco vertiginoso, che ha lasciato ben poco all'immaginazione.

Chiara Ferragni si trova a Parigi per la settimana della moda e da buona influencer sta pubblicando foto e video dalle passerelle francesi. Scatti che la immortalano nei backstage e nei migliori alberghi parigini con abiti e look molto provocanti e particolarmente sexy. L'ultima immagine condivisa sul suo profilo Instagram, però, ha attirato decisamente l'attenzione del suo pubblico e dei curiosi. La Ferragni si è mostrata con un cappotto firmato Schiaparelli sotto al quale l'imprenditrice digitale ha deciso di indossare solo l'intimo.

A scatenare i commenti dei suoi seguaci non è stato tanto il reggiseno nero a vista, quando l'assenza degli slip sostituiti abilmente da un paio di calze a rete provocanti. Roba da far impallidire anche Belen Rodriguez e la sua farfallina, sfoggiata sul palco del teatro Ariston a Sanremo nel 2012. A poco è valsa la strategica mossa della Ferragni di coprirsi le parti intime con un lembo del cappotto. La curiosità dei follower si è scatenata pochi secondi dopo la pubblicazione del post: " La calza a rete non è il massimo della comodità", "Si però un mutandino potevi metterlo", "Guarda che hai dimenticato gli slip queste sorprese le facevo al mio fidanzato 20'anni fa...", "Senza mutande con la mano del pudore come fermaglio ".