La separazione, la firma, il bacio con un altro uomo. Wanda Nara fa sul serio con Icardi?

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è tutta una farsa? Viene da chiederselo viste le ultime indiscrezioni circolate sulla stampa sudamericana in merito all'addio tra i due argentini. L'attaccante del Galatasaray è andato contro la moglie, smentendo la rottura e parlando di " problemi ancora da risolvere faccia a faccia " e mettendo in mezzo i figli (" Anche i bambini sono arrabbiati con lei per il suo atteggiamento "). Ma Wanda continua a rimanere lontana dalla Turchia, vivendo la sua nuova vita da single in Argentina.

L'imprenditrice è decisamente occupata in questo periodo tra le registrazioni di uno show televisivo su Telefe e il lancio del suo marchio di abbigliamento sportivo. Ma tra i vari impegni avrebbe trovato il tempo di frequentarsi con il rapper argentino L-Gante, 22 anni, tredici anni più giovane di lei. Fino a poche settimane fa il cantante aveva una compagna, dalla quale ha avuto una bambina, ma avrebbe cominciato a frequentare Wanda dopo che quest'ultima lo ha scelto come testimonial della sua linea di indumenti e accessori sportivi.

Wanda Nara e L-Gante, flirt in corso?

Da quel momento sono uscite foto e paparazzate dei due in atteggiamenti intimi. La rivista Caras li ha sorpresi a scambiarsi effusioni in un locale di Buenos Aires e i baci sarebbero stati più di uno. Il rapper ha dichiarato il suo interesse (" Ci stiamo conoscendo ", ha fatto sapere alla stampa argentina alimentando il gossip intorno a loro) e l'ha voluta come protagonista del suo nuovo videoclip musicale, dove i due finiscono a letto insieme. Insomma, un vero " circo mediatico " - come lo ha definito Mauro Icardi in una recente diretta Instagram - che a molti sa più di mossa pubblicitaria.

Le ultime foto rubate alla coppia durante un evento al quale L-Gante ha partecipato, però, parlano di altro. Nel fine settimana l'artista argentino è stato protagonista di uno spettacolo a Quilmes e nel backstage, mimetizzata con giubbone e cappuccio, c'era anche Wanda Nara. Niente di strano se non fosse per i baci che i due si sono scambiati, pensando di essere al riparo da occhi indiscreti, ma che invece sono finiti sul web in pasto ai curiosi.

Wanda ha firmato le carte della separazione