"Quando torni?". Icardi non molla Wanda: imbarazzo in diretta

Maurito è intenzionato a riprendersi Wanda Nara. Non fosse altro che per la "figuraccia" che l'imprenditrice argentina gli ha fatto fare sui social network poche settimane fa, quando - mentre lui smentiva la crisi parlando di amore ritrovato e futuri figli - lei lo ha sbugiardato, annunciando la separazione (già nell'aria da mesi). Dalla Turchia, Mauro Icardi continua a postare cuoricini e parole d'amore all'indirizzo di Wanda e pubblica foto, che mostrano gli ultimi mesi trascorsi felici insieme. E sarebbe addirittura volato a Buenos Aires per tentare una riconciliazione in extremis cpn Wanda. Per contro, lei è concentrata sul lancio dei suoi nuovi prodotti e sul web si mostra lontana dalla famiglia (e altrettanto felice).

A ben guardare, però, il pressing di Mauro Icardi sembra essere più una strategia - o meglio una vendetta - nei confronti dell'ormai ex compagna. Mentre Wanda fa finta di niente e sembra averlo già dimenticato (passando la palla in mano agli avvocati), lui non la molla un attimo: commenta ogni suo post Instagram e interviene addirittura nelle sue dirette social per farle domande e metterla in imbarazzo, sbandierando un amore talmente sdolcinato da far pensare male chiunque.

Icardi irrompe nella diretta di Wanda