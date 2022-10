"La separazione? Wanda Nara mi ricatta". Icardi rompe il silenzio

" Dopo questa diretta sicuramente si arrabbierà e andrà a dormire in albergo ". Ha messo le mani avanti Mauro Icardi parlando apertamente della crisi coniugale che sta attraversando con Wanda. Stanco dell'atteggiamento della moglie e dell'attenzione mediatica sulla presunta separazione, il calciatore argentino ha scelto i social network per rompere il silenzio e chiarire come stanno davvero le cose: " D'ora in poi se vuole rendere tutto pubblico allora renderemo tutto pubblico e continuerò a mostrare la verità alle persone, ai giornali e alle riviste e al mondo intero. Se c'è qualcosa che ho, è che non sono un bugiardo, nel bene e nel male dico sempre la verità ".

Dalla Turchia, dove si trova con i cinque figli, Mauro Icardi ha scelto di rispondere alle domande dei suoi follower con una diretta su Instagram. La stessa che stava facendo due settimane fa, quando Wanda Nara ha annunciato la separazione. Un fulmine a ciel sereno per il calciatore del Galatasaray, che oggi ha deciso di parlare, rivelando dettagli decisamente scomodi: " E' da un anno che dice che vuole separarsi, poi arrivano i ricatti, le minacce e non si separa mai. La stessa cosa è successa l'anno scorso ed era tutta una bugia. Non c'è motivo. Stiamo insieme da nove anni, non ci siamo mai separati. Per me, se si deve parlare di cose, se ne parla di persona ".

Wanda e il flirt con L-Gante

Maurito ha scelto di comparire sui social per parlare della crisi dopo che Valentino - il maggiore dei figli che Wanda ha avuto con Maxi Lopez - ha pubblicato una storia su Instagram dando del "pagliaccio" a L-Gante, il rapper che si dice abbia una storia con Wanda. Il cantante argentino, testimonial della nuova linea di abbigliamento della moglie di Icardi, sostiene che ci sarebbe una conoscenza in corso tra loro. Ma per molti si tratterebbe solo di una trovata pubblicitaria per spingere il lancio del brand di Wanda Nara. L'attaccante argentino ha così deciso di mettere un freno ai rumor e ai pettegolezzi e con i figli accanto a lui (ma non inquadrati) ha raccontato la sua verità.

" I ragazzi guardano il telegiornale, chiedono, hanno il loro Instagram... e a loro dico sempre la verità su tutto. Sono un po' stanco di tante bugie. Non sono così stupido da incassare così tanto", ha detto Mauro Icardi, precisando di essere ancora sposato con Wanda e di aspettarla per parlarne faccia a faccia. In questo momento l'imprenditrice si trova in Argentina, dove sta registrando le puntate di uno show su Telefe e sta promuovendo le sue linee di prodotti. "Quando arriverà la prossima settimana vedremo cosa faremo. Lei è arrabbiata, sono cose che accadono nella coppia, che si possono discutere e sistemare in altro modo e non a 20mila chilometri di distanza" .

Wanda Nara e il tradimento di Icardi