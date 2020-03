Il serale di "Amici" anticipato a stasera? Le indiscrezioni

Anche "Amici di Maria De Filippi" e il Grande Fratello Vip potrebbero non avere più il pubblico in studio. L’intensificarsi dei provvedimenti governativi per arginare l’emergenza coronavirus non interessa più solo il nord Italia e le misure di salvaguardia, messe in atto nelle trasmissioni registrate a Milano, sarebbero pronte per essere attuate anche negli studi romani. Per questo "Amici di Maria De Filippi" potrebbe essere anticipato a questa sera, giovedì 5 marzo, per permettere al pubblico di essere presente in studio e acclamare i suoi beniamini.

L’indiscrezione sullo spostamento di programmazione del talent Mediaset arriva dal portale di Davide Maggio, che spiega: " Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale (prevista venerdì) a domani, giovedì 5 marzo, per non privarsi del pubblico ". Dagli account ufficiali del programma, però, non arrivano ancora notizie in merito alla messa in onda della seconda puntata del serale, ma chiarimenti sono attesi nelle prossime ore. Alla luce del provvedimento storico preso nella giornata di ieri, 4 marzo, dal Consiglio dei Ministri con la chiusura di tutte le scuole in Italia e la cancellazione di manifestazioni ed eventi, qualcosa potrebbe cambiare anche nella programmazione televisiva. Fino a oggi solo i programmi registrati a Milano erano proseguiti a porte chiuse. Niente pubblico negli studi di "Mattino Cinque", "Pomeriggio Cinque", "Live! Non è la d'Urso" e "Verissimo". Oggi sembra sempre più concreta, invece, l’ipotesi che anche "Grande Fratello Vip" e "Amici di Maria De Filippi" dovranno svolgersi a porte chiuse. Impossibile, infatti, rispettare la disposizione governativa di tenersi a distanza di almeno un metro dalle persone.

Per ovviare all’assenza del pubblico, fondamentale in un programma come "Amici", la produzione e Mediaset sarebbero pronti a mandare in onda con un giorno di anticipo la seconda serata del serale. Sempre secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, i ragazzi sarebbero già stati avvertiti della possibilità di esibirsi stasera invece di venerdì, ma ancora nessuna ufficialità è stata data. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per capire come si evolverà la cosa.