"Mi dispiace...": le scuse della Bortone in diretta tv. Cosa è successo

Alla fine dopo giorni di polemiche e chiacchiericci sono arrivate le scuse. Nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si è scusata con Michele Bravi, che pochi giorni fa era stato ospite delle trasmissione. L'intervista di venerdì scorso non era finita nel migliore dei modi a causa di una domanda scomoda posta dalla presentatrice e che aveva visibilmente turbato l'artista. Ma allo scivolone la conduttrice ha messo una pezza nelle scorse ore con le scuse pubbliche.

Alla vigilia della finale del festival di Sanremo, Michele Bravi è stato ospite di Serene Bortone nel contenitore pomeridiano di Rai Uno. Durante l'intervista il cantante ha parlato della sua esperienza sanremese e del potere della musica. Una chiacchierata distesa e simpatica, che è stata turbata però da una domanda che la conduttrice ha posto al cantante nel finale di collegamento.

Serena Bortone ha ricordato il drammatico incidente di cui Bravi fu protagonista nel 2018 e nel quale perse tragicamente la vita una ragazza: " So che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo? Se lo hai superato". Il cantante, visibilmente turbato, ha risposto facendo però capire che quella non era né l'occasione né il momento giusto per parlarne: " Tornando a parlare di musica e di voce, tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità ".