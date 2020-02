Serena e il single Alessandro hanno trascorso un weekend insieme

Si continua ad indagare sui rapporti tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, single di Temptation Island Vip che ha determinato la rottura definitiva tra la gieffina e il compagno Pago.

Dopo l’ingresso al Gf Vip del fratello del cantante, Pedro Settembre, che ha posto l’attenzione su alcuni “like” che Serena ha lasciato sulle foto di Alessandro, Signorini ha deciso di andare a fondo e ha partecipato alle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Graziani, infatti, è uno dei corteggiatori appena approdati nel programma e il conduttore di Canale 5 non si è lasciato scappare l’occasione di estorcergli qualche informazione in più sui suoi rapporti – precedenti e attuali – con la Enardu.

Come riportato da Ilvicolodellenews, Alfonso Signorini ha chiesto al ragazzo “se tra lui e la fidanzata di Pago ci sia stato ‘qualcosa’” e, a precisa domanda, Graziani ha preferito tacere invitando il giornalista a chiedere direttamente a Serena queste informazioni. Alessandro, tuttavia, ha confermato che le sue intenzioni con la concorrente del Gf Vip non si erano limitate alla sola conoscenza nel villaggio di Temptation Island Vip, ma lui avrebbe avuto piacere a frequentare Serena anche lontano dalle telecamere.

Le cose, poi, com’è noto, sono andate diversamente ma, a far emergere una novità spiazzante, ci ha pensato Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne ha fatto sapere che alcune sue amiche cagliaritane hanno visto Alessandro e Serena insieme in città poco dopo la fine del reality show di Canale 5 e che i due avrebbero trascorso il weekend insieme. Graziani, quindi, non ha negato e ha confermato che tale notizia sarebbe già nota a tutti.

Al momento, però, l’ex single di Temptation Island Vip ha chiesto di non essere coinvolto in questa situazione e ribadito di volersi vivere la sua esperienza da corteggiatore a Uomini e Donne senza essere più tirato in ballo nella relazione tra Pago e Serena Enardu. Viste le ultime novità, però, Alfonso Signorini potrebbe decidere di confrontarsi con la diretta interessata durante l’appuntamento in prima serata di oggi, 14 febbraio, con il Grande Fratello Vip e, chissà, se queste notizie rovineranno definitivamente gli equilibri, già precari, tra il cantante a la fidanzata.