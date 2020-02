Alessandro Graziani contro Pago e Serena Enardu: "Lasciatemi fuori"

Lo scorso lunedì 10 febbraio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto quest'anno da Alfonso Signorini. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto indiscussa protagonista la coppia formata da Pago e Serena Enardu. Nello specifico, i due ritrovati fidanzati, il cui rapporto era naufragato a Temptation island vip 2019 per via dell'avvicinamento di Serena al tentatore Alessandro Graziani, hanno avuto -nella Casa- un confronto con il fratello di Pago, Pedro Settembre. Quest'ultimo ha stigmatizzato dei like che la Enardu aveva dato di recente ad alcuni post, in particolare ad uno scatto hot, del pallavolista Alessandro Graziani, ancor prima che lei entrasse a far parte del gioco del Gf vip. E, alla visione dello scatto "incriminato" -mostrato dalla regia del reality- Pago è andato su tutte le furie, per poi scagliarsi a più riprese contro la fidanzata. "Togliete questa foto, che gli fate pubblicità!", si è, così, ad un certo punto rivolto alla produzione del Gfvip, chiedendo a gran voce che non fosse mostrata la foto compromettente di Graziani. E l'esternazione del cantante non è stata mandata giù dall'ex tentatore genovese.

Riattivandosi in rete, Graziani ha, infatti, rilasciato -tra le Instagram story- un messaggio piccato, che allude proprio all'acceso confronto che ha visto protagonisti, al Gf vip, Serena e Pago: "Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità!". Dal contenuto dell'ultima Instagram-story, trapelerebbe, quindi, che Alessandro non voglia essere - in nessun modo - coinvolto nella turbolenta storia dei due gieffini sardi.

Alessandro Graziani non vuole un confronto con Pago?

Tra i fedeli telespettatori del Gf vip, c'è chi si direbbe pronto a scommettere su un possibile ingresso nella Casa di Alessandro Graziani, per un confronto di quest'ultimo con la coppia di gieffini, finita in balia di una nuova crisi d'amore. Ma, stando a quanto emerso su Instagram nelle ultime ore, sembrerebbe che l'ex volto dell'isola delle tentazioni non abbia alcuna intenzione di tornare in tv.

Tuttavia, in una recente intervista concessa a SoloGossip.it -dopo la sua partecipazione al docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi- lo stesso si era detto entusiasta all'idea di partecipare ad un nuovo reality show o ad un format simile a Temptation Island Vip: "Se capitasse di ripetere l'occasione, anche se non la stessa, ci penserei seriamente".

Intanto, sui social sono giunti i primi commenti, circa l'acceso scontro che è avvenuto tra Pago e Serena nell'ultima diretta del Gfvip. Come quello in cui un utente sostiene che il pallavolista non sia responsabile della nuova crisi d'amore dei gieffini-fidanzati: "Pago e Serena sono una coppia distrutta. E Alessandro Graziani non c’entra niente #gfvip".