Serena Enardu a Pago: "Mai smesso di amarti, ora costruiamo la nostra capanna"

La crisi di Temptation Island è solo un ricordo, ormai. Serena Enardu e Pago, dopo essersi ritrovati al Grande Fratello VIP, hanno grandi progetti all'orizzonte. La modella ed influencer sarda non si nasconde più e ora grida al mondo il suo amore per Pacifico Settembre. Lo ha fatto anche nell'intervista esclusiva rilasciata a grandefratello.mediaset.it, dove ha vuotato il sacco circa i suoi sentimenti per Pago.

Serena Enardu, grandi progetti con Pago: "Andiamo a convivere"

"La realtà è che non ho mai smesso di amarlo", racconta Serena Enardu. "Non ero felice, non stavo bene, quindi mi sono convinta di non amarlo più, ma non sono mai riuscita a dirglielo, nemmeno al falò di confronto, perché il problema non era il sentimento". L'ex gieffina spiega che il rapporto si era appiattito per via della routine ma oggi recita un mea culpa di coppia per non aver preso in mano la situazione: "C’è chi preferisce combattere, chi preferisce lasciar perdere, e noi abbiamo lasciato perdere".

Perdersi per ritrovarsi, Serena Enardu magari percorrerebbe una strada diversa con Pago, evitandogli tanta sofferenza, ma in fondo è convinta che la brutale rottura avvenuta a Temptation sia stata fondamentale per ricucire il rapporto. "Ora seguirò il consiglio di mio figlio, ovvero di costruirci una nostra capanna. Noi non abbiamo mai vissuto insieme, Pago stava un po’ da me, poi tornava a casa sua", spiega.

Serena racconta un episodio commuovente vissuto dentro la casa: "Ad un certo punto ha costruito una capanna tutta nostra all’interno della casa, mi ha commosso". L'auspicio, oltre al matrimonio, è di condividere la quotidianità insieme: "Dobbiamo iniziare a fare tutto insieme", dice la Enardu. Le nozze, per il momento, possono quindi aspettare. Il cantante e la showgirl isolana vogliono prima godersi l'entusiasmo di questo momento, senza accelerare troppo il passo. Secondo Serena i tempi matrimoniali potrebbero essere maturi tra un paio di anni, ma guai mettere fretta ai sentimenti e all'amore.