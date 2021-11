La confessione della Grandi: "A sei anni quel prete mi ha molestata..."

La vita di Serena Grandi non è stata solo cinema e fama. L'attrice ha vissuto momenti di grande successo, ma anche altri carichi di dolore e violenza. Una vita tortuosa ripercorsa nel suo ultimo libro "Serena a tutti i costi" e rivissuta a tratti durante l'ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Drammi e ferite hanno segnato la sua giovinezza. "L e prime quando ero solo una bambina ", ha svelato durante l'ultima ospitata a Verissimo. " Era un prete, ci insegnava catechismo. Infatti io non ci volevo andare ", ha raccontato con distacco Serena Grandi. L'attrice a quell'epoca aveva solo sei anni e frequentava la parrocchia del quartiere, dove viveva con la sua famiglia.

Con Silvia Toffanin, Serena Grandi ha ricordato cosa il sacerdote le chiedeva: "Lui ci abbracciava, io e la mia piccola amica, e voleva che ci baciassimo ". Parole accompagnate dai gesti come a mimare un avvicinamento tra le due. " A sei anni certe cose ti rimangono - ha proseguito l'attrice - solo dopo ne parlai con mia madre, quando ero già grande. Le dissi: 'Sai che il prete mi faceva così'" . A sorprenderla maggiormente furono le parole della madre non del tutto ignara della cosa: " Mi disse: 'Adesso ho capito come mai lo hanno cacciato'. Aveva fatto anche altre cose con altre bambine ".