Serena Grandi si fa suora: "Ho iniziato il percorso mesi fa"

Sono lontani i tempi di Miranda e Monella, quando Serena Grandi - diretta dal regista Tinto Brass - vestiva i panni di provocanti donne che facevano perdere la testa. I drammi che la vita le ha riservato - dal tumore al seno agli abusi subiti per mano dei suo ex fidanzati - hanno spinto Serena Grandi a rifugiarsi nella fede e a prendere una decisione importante: diventare suora laica.

Durante un'intervista rilasciata a il Quotidiano Nazionale, Serena Grandi ha confermato di avere intrapreso il cammino per la consacrazione laicale. La notizia, che l'attrice fosse pronta a prendere i voti, era iniziata a circolare già nel 2018. Poco tempo fa a Repubblica, l'artista aveva sveltato di volere compiere questa scelta per dedicarsi " agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Perchè io dopo averlo perso, ho ritrovato Dio ". Ma solo ora la Grandi ha svelato di avere già intrapreso il percorso nella chiesa della Parola della grazia di Riccione, che la porterà a diventare una vera e propria suora laica. Un desiderio maturato nel tempo e concretizzatosi grazie all'incontro con un pastore brasiliano che l'avrebbe motivata a fare il grande passo.

Alla domanda diretta dell'intervistatore Serena Grandi ha confermato: " Ho iniziato da un paio di mesi un percorso che potrebbe portarmi a essere una suora laica ". L'attrice, 63 anni, non entrerà né in convento né in un altro istituto religioso. Le suore laiche, infatti, fanno voto di castità, povertà e obbedienza, scegliendo però di vivere la propria vita abitando nella propria abitazione, lavorando per mantenersi dignitosamente ma rimanendo consacrate a Dio. Una scelta che già un'altra attrice, Claudia Koll, ha deciso di compiere, e che Serena Grandi ha ricordato nella sua intervista con una nota ironica: " Proprio come la Koll. Sarà colpa di Tinto Brass? ".

Le tumultuose vicende affrontate dall'attrice nel corso della sua vita l'hanno segnata e solo la fede è riuscita a donarle un nuovo equilibrio. Dalle molestie vissute da bambina - raccontate a Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo - alle minacce subite da due ex fidanzati (denunciati). Ma anche il tumore, la perdita della casa e gli interventi estetici andati male. Tanti momenti drammatici che l'hanno fatta cadere e poi rialzare anche grazie alla fede, l'unica a ridarle quella serenità ormai perduta.