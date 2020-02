Serena Rutelli rivela: "Io e Prince non stiamo più insieme"

La relazione tra Serena Rutelli, ex concorrente del Grande Fratello 16, e il suo storico fidanzato Alessandro Prince Zorresi è giunta al capolinea. La rottura è stata ufficializzata sui social network dall’ex gieffina nel giorno di San Valentino. Con un lungo messaggio la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli non ha chiarito i motivi della rottura con il giovane compagno, ma gli ha riservato comunque parole di affetto.

Serena Rutelli è uno dei volti più amati della sedicesima edizione del Grande Fratello e proprio all’interno della casa l’ex gieffina aveva spesso parlato del fidanzato di otto anni più giovane di lei. Un amore sbocciato circa due anni fa anche grazie a un passato difficile comune fatto di adozione e lotta per l’indipendenza. Oggi però quell’amore sembra ormai svanito. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la Rutelli ha annunciato ai suoi fan di aver interrotto la relazione. " So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi – ha esordito nel suo messaggio la 29enne - ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima ".

Alla base della fine della relazione le incompatibilità caratteriali e la voglia di vivere la relazione in due modi differenti e purtroppo inconciliabili. E pensare che solo un paio di mesi fa, sempre sui social, l’ex gieffina aveva annunciato di voler fare un grande passo con Prince, la convivenza e i due non escludevano l'arrivo di un figlio. Forse è stata proprio quest’ultima prova ad aver incrinato definitivamente il loro amore, portandoli a mettere la parola fine alla relazione.