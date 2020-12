Sessimo, scenate di gelosia lesbo e blocchi con le donne: al Gf Vip è solo strategia?

Le dinamiche non mancano all'interno di questo Grande Fratello Vip. Sarebbe dovuto finire il 4 dicembre, si allungherà fino a metà febbraio (o forse anche di più). Sono entrati nuovi concorrenti, ne entreranno altri da qui a qualche giorno (tre faranno il loro ingresso oggi). Nel frattempo, uno dei nuovi ingressi del Gf Vip è stato già squalificato per bestemmia (così come uno dei vip della prima ora), mentre un altro è stato cacciato perché accusato di razzismo. In queste ore si deciderà la sorte di Filippo Nardi, che già stasera potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello senza onori: sarà il quarto squalificato di un'edizione che ha già iscritto il suo nome nella casella dei record. Ma non è finita qui, perché mentre il conte inglese si lascia andare a volgari espressioni, nella Casa si consuma un quasi drama lesbo tra Dayane Mello e Rosalinda Celentano e Pierpaolo Pretelli, dopo il palo preso dalla Gregoraci, si sfoga e ammette di avere un blocco con le donne.

Ma andiamo con ordine. Filippo Nardi è quel concorrente che durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip è entrato in confessionale brandendo un bastone perché nella Casa erano finite le sigarette. Una scena diventata cult, vivida nella memoria degli appassionati anche a distanza di quasi 20 anni. Quella volta, il conte Nardi ha resistito per 19 giorni all'interno della Casa, stavolta potrebbe battere il suo record personale e uscire dopo solo 7 giorni. Inizialmente, il pubblico ha cercato di capire il suo modo di fare. " È humor inglese ", diceva chi cercava di trovare giustificazioni alle sue esternazioni politicamente scorrette. Poteva anche far ridere ma fino a un certo punto. Filippo Nardi ha superato ogni paletto della decenza consensito al Gf Vip, proponendo di far subire a Maria Teresa Ruta una pratica cameratesca a sfondo sessuale, mentre la conduttrice dormiva a bocca aperta. Poi c'è la proposta di un nuovo format all'interno della Casa: " Chi vuol essere fecondata? ". Per non parlare della proposta fatta a Rosalinda, alla quale con ben poca eleganza ha chiesto se avesse voluto quattro " piselli ". Ciao Filippo, non ci mancherai.

Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, ha ammesso di essere innamorata di Dayane Mello. dopo averle fatto una piazzata di gelosia perché la brasiliana ha osato chiedere a Giulia Salemi di fare il bagno con lei. " Io di Dayane in un certo senso sono innamorata, non so se riesco a spiegarmi, ma per me non c’è distinzione tra amore e amicizia ", ha rivelato l'attrice. Il loro rapporto nella Casa per alcuni ha assunto caratteri di morbosità esibita, per altri è solo una strategia acchiappa-voti. La piazzata di Rosalinda a Dayane, che segue alle altre fatte nei giorni scorsi perché la brasiliana ha stretto un rapporto di amicizia con la Salemi, a molti ha fatto storcere il naso. Intanto, pochi giorni fa, pare che le due ragazze siano state beccate in atteggiamenti intimi nel magazzino da Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio.