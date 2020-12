Gf Vip, Filippo Nardi è fuori controllo. Quelle parole vergognose alla Ruta

Per i fan storici e più appassionati del Grande Fratello, quello di Filippo Nardi è stato un gradito ritorno nella Casa di Cinecittà. Il conte inglese ha scritto il suo nome nella storia del programma per una sfuriata clamorosa durante la seconda edizione, quando a 19 giorni dall'inizio del reality protestò con veemenza contro la produzione perché non gli venivano fornite le sigarette. Sono passati 19 anni da quel giorno in cui Nardi abbandonò la Casa e quest'anno gli è stata data la possibilità di farvi rientro come concorrente del Gf Vip. Già nei primi giorni di permanenza, l'inglese ha scosso l'opinione del pubblico a casa per alcune frasi esplicite contro le donne. Troppo esplicite per qualcuno, squallide per altri, con continui riferimenti al sesso. Frasi Sicuramente meritevoli di pubblica ammenda per il modo in cui ha etichettato alcune delle presenze femminili nella Casa ma anche per una proposta che ha fatto inorridire chi in quel momento seguiva la diretta.

Il suo bersaglio principale è stato Maria Teresa Ruta, uno dei pilastri di questa edizione. La conduttrice si è mostrata sempre accogliente con qualunque concorrente e si spende in cucina per tutti, regalando anche molti momenti di leggerezza. Anche per questo motivo è amatissima dal pubblico a casa, che non ha gradito le parole di Filippo Nardi. A lei, il conte inglese ha riservato una serie di parole e di frasi offensive e poco delicate. "Se fosse l'ultima donna sulla faccia della Terra... ", ha detto tra lo stupore della Ruta, di cui ha anche detto che è una personalità bordeline, che soffre di psicosi a momenti e altri riferimenti poco eleganti. Ma c'è di più, perché con Maria Teresa Teresa Ruta non si è limitato a questo. Mentre tutti si trovavano in camera e chiacchieravano sul letto, la conduttrice si è addormentata improvvisamente sulle ginocchia di Pierpaolo Pretelli. A quel punto i ragazzi hanno pensato di organizzare uno scherzo alla Ruta, disegnandole qualcosa in faccia, ma Filippo Nardi si è spinto oltre, troppo oltre e qui riportiamo solo una parte della sua frase: " Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre"., alludendo ad una pratica sessuale. Capita la gravità della situazione, Andrea Zelletta ha cercato di correre ai ripari: " Ci eliminano, ma sei scemo? ".

Passando accanto a Dayane Mello, Nardi si è rivolto a lei con atteggiamento sprezzante: " Sei bagnata? ". Lei lo ha totalmente ignorato, evitando di commentare quella caduta di stile, a cui lui, tardvamente, ha cercato di rimediare: "Io scherzo eh". Un altro momento poco gradito a casa si è svolto con Giulia Salemi, con la quale Nardi non è risparmiato. Ma le frasi fuori luogo di Filippo non sono finite qui, perché mentre alcune ragazze e Maria Teresa Ruta si trovavano in piazzetta Morra, guardandole dal giardino ha detto: " Sembra di stare ad Amsterdam. Quelle due sono in sconto, quella invece ha più esperienza ". L'ovvio riferimento è ai quartieri a luci rosse della capitale dei Paesi Bassi. La reazione del pubblico a casa contro Nardi è stata forte e ora dai social si alza una voce: #fuorinardi. L'hashtag è da questa mattina in tendenza su Twitter.