Sex And The City: il cast si riunisce per una buona causa

Una reunion tanto attesa dai fan della serie TV, anche se solo virtuale o meglio vocale: parliamo del cast di Sex And The City, che si è ricongiunto per sostenere chi sta lottando contro il COVID-19. La lodevole causa ha visto l'interessamento di tutte e quattro le amatissime protagoniste, compresa Kim Cattrall. L'attrice non ha voluto mancare all'appuntamento, unendo la sua voce e la sua forza a quella delle ex colleghe di set. Ad organizzare il tutto sono stati gli autori del gruppo Bradshaw Boys, che realizza podcast tematici e di grande interesse, in particolare tra i fan della serie TV.

Il team aveva ricevuto una richiesta da parte di un'ascoltatrice, la cui amica Meg è impegnata in terapia intensiva contro il COVID-19, ma è anche un'incredibile fan di Sex And The City e un'appassionata dei podcast. Gli autori Cory Cavin , Kevin James Doyle e Jon Sieber hanno così deciso di celebrare il suo operato facendole un regalo incredibile, coinvolgendo le quattro protagoniste per un messaggio di incoraggiamento e di forte sostegno.

You know it's the end of the world when Kim Cattrall agrees to do anything Sex and the City related again. https://t.co/UPTtvcDPho — Perez Hilton (@PerezHilton) April 9, 2020

Propabilmente la prima ad aver accettato deve essere stata Sarah Jessica Parker, che ha voluto elogiare il valore, il lavoro e l'incredibile coraggio di Meg ,ma anche di tutto il personale medico, impegnato sul campo per il bene di tutti. Gratitudine e forte amore da parte dell'attrice, ma anche commozione per ciò che stanno facendo, spesso a fronte di risorse esigue o mancanti. Alle sue parole si è unita Cynthia Nixon, definendo eroico il lavoro dei medici: una categoria lavorativa verso quale prova grande rispetto, in particolare per aver salvato la madre da un infarto nel 2001. Aggiungendo alcune raccomandazioni piene di affetto e chiedendo a Meg di stare attenta e al sicuro.

Non poteva certo mancare Kristin Davis, che ha aggiunto le sue parole piene di incoraggiamento e di positività, in pieno stile Charlotte, ringraziando Meg per aver seguito la serie televisiva. E infine anche Kim Cattrall ha ceduto, acconsentendo a partecipare alla reunion e completando il podcast con parole di rispetto, lode e amore nei confronti dell'operato della fan, rigraziandola per la sua inestimabile presenza. Alle voci delle indimenticate protagoniste si sono uniti anche altri attori del cast come David Eigenberg (Steve), Mario Cantone (Anthony), Ben Weber (Skipper) e Willie Garson (Stanford).

