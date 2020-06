Retroscena su Belen e De Martino "Ecco il vero motivo della rottura"

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui motivi che avrebbero scatenato una nuova crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, nelle ultime ore, il settimanale Chi aggiunge nuovi dettagli sulla coppia.

Dopo una serie di rumors iniziati a diffondersi sui social relativi ad una nuova rottura tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore campano, era stata proprio la Rodriguez a rompere il silenzio confermando il momento difficile vissuto negli ultimi periodi.

Seppur in maniera abbastanza velata, quindi, Belen aveva confermato il gossip sulla crisi scegliendo di non aggiungere altro in merito. Alle dichiarazioni social dell’argentina, poi, si sono aggiunti ulteriori dettagli sulla crisi: prima si è parlato di una ipotetica lite familiare in seguito alla quale Stefano aveva abbandonato la casa di Milano per tornare a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made in Sud e, nelle ultime ore, il settimanale Chi ha rivelato che i motivi della crisi starebbero in visioni diverse che non collimano più.

Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che documentò per primo il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino con i primi baci pubblici della coppia, ora tenta di ricostruire la crisi svelando le ipotetiche cause della nuova rottura. “ Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più – si legge sul magazine di cronaca rosa - . Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena ”.

Secondo Chi, dunque, questa nuova crisi di coppia potrebbe essere insanabile e per i due non ci sarebbe più alternativa se non una separazione definitiva. Al momento, sia Belen che Stefano preferiscono tacere tenendo per sé le reali motivazioni della rottura, mentre il web continua a puntare il dito contro De Martino insinuando sia stato lui la causa della fine del matrimonio e arrivando addirittura ad ipotizzare un tradimento ai danni dell’argentina.