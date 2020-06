Lo sfogo di Belen Rodriguez: "Basta ca**ate sfuggenti"

Lo aveva annunciato poche settimane fa e così è stato. Belen Rodriguez è tornata a parlare di amore e sentimenti sui social network, confessando ciò che non è più disposta ad accettare e svelando cosa invece desidererebbe ardentemente. La showgirl argentina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un lungo post liberatorio, dove non sono mancate stoccate a Stefano De Martino, con il quale vive una profonda crisi matrimoniale.

" Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, che ha sempre fatto breccia, ma è così davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono... ". Comincia così il lungo sfogo affidato ai social network di Belen Rodriguez, che poche ore fa ha scelto di condividere una profonda riflessione con i suoi fan, pubblicando le sue parole insieme a un sensuale scatto in bianco e nero. Un messaggio che sembra tutto indirizzato all'ex marito, Stefano De Martino, da settimane lontano da lei e dal tetto coniugale. Su Instagram, Belen non ha usato mezzi termini, confessando di esser cresciuta con il mito dell'amore, " perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto di amore ", lanciando poi la prima frecciata al conduttore di Made in Sud: " Non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero. Sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma oramai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di cazzate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire ".