"Trattato come carne da macello". Tutta la verità su Francesco Monte

Nonostante i gossip e problemi di cuore, questo è un momento di rinascita per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffino ha visto crescere le sue quotazioni dopo la partecipazione a Tale & Quale Show su Rai Uno, in cui in molti hanno apprezzato le sue doti di cantante e di trasformista. Monte, ovviamente, non dimentica la sua carriera di modello. Come dimostra uno photoshoot pubblicato poco dopo la fine della quarantena in cui appare persino al fianco della giunonica Jennifer Lopez. E inoltre, è di un paio di settimane fa l’uscita del suo primo singolo dal titolo "Siamo già domani". Eppure, causa forza maggiore, è stato travolto da una lunga scia di polemica a causa di alcune dichiarazioni da parte di Isabella De Candida, modella di origini pugliesi e attuale fidanzata di Francesco Monte. Ad alzare il velo su quanto è accaduto sui social è stato Leggo.it che ha pubblicato un’intervista dell’ex gieffino. Qui, il neo-cantante si è lasciato andare in dichiarazioni forti e pungenti sul mondo dello spettacolo.

Lo sfogo di Monte è nato a causa della sua compagna che avrebbe avuto uno scontro molto accesso con Tommaso Zorzi. L’influencer avrebbe preso in giro le qualità canore di Monte e Isabella avrebbe risposto a tono alle accuse, ma quanto è avvenuto è stato una sorte di boomerang che ha portato l’artista al centro dell’attenzione. "Io vengo giudicato solo dal contesto", risponde in merito alle critiche ricevuto da Zorzi. "Nessuno ha compreso l’oggetto della discussione", continua. E poi comincia il duro affondo. "Non solo sui social ma anche in tv mi è capitato spesso e in più di un’occasione di essere trattato come una persona che non ha anima e corpo – afferma -. In tv sono trattato come carne da macello. Ciò che mi riguarda? In molti hanno venduto la notizia per speculare su di me. Per questo preferisco la musica al mondo della televisione".

L’intervista che Francesco Monte ha rilasciato è anche un modo per raccontare il bellissimo momento che sta vivendo, prendendo le distanze dai gossip e delle critiche delle ultime settimane. "Grazie al programma di Conti ho avuto il coraggio di mettermi in gioco. Ho avuto grandi complimenti da persone del settore musicale – aggiunge -. A chi pensava che io non fossi portato, oggi posso dire che si sbagliava di grosso", conclude. E intanto il suo singolo di lancio impazza sulla rete.